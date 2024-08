Dvanáct let za vlastizradu. Karelinová míří do trestanecké kolonie, poslala peníze ukrajinské charitě

Soud v Jekatěrinburgu uložil 12 let vězení za vlastizradu Xeniji Karelinové, která má občanství Ruska i Spojených států. Žena byla obžalována kvůli tomu, že předloni v únoru, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu, poskytla drobný příspěvek, přibližně 50 dolarů (asi 1140 korun), ukrajinské charitě v USA na podporu napadené země. Informovaly o tom ruské agentury.

Reklama

Karelinová si má trest odpykat v trestanecké kolonii s obecným režimem. Má také zaplatit pokutu ve výši 300 tisíc rublů (asi 77 tisíc korun), napsala agentura Interfax s odvoláním na svého zpravodaje v soudní síni. Sám soud v tiskovém prohlášení zdůraznil, že obžalovaná plně přiznala svou vinu. Verdikt nabyde právní moci po 15 dnech, pokud se ani obhajoba, ani obžaloba mezitím neodvolají, dodal Interfax.

Krutá mstivost

„Není to nic jiného, než krutá mstivost,“ reagoval na verdikt mluvčí Bílého domu John Kirby. „Bavíme se o 50 dolarech darovaných lidem, kteří trpěli na Ukrajině, a označit to jako zradu je naprosto směšné,“ citovala jej agentura AFP.

Prokuratura původně žádala pro třiatřicetiletou Karelinovou z Los Angeles 15 let ve vězeňském táboře. Ruská tajná služba FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, tvrdí, že Karelinová se opakovaně zúčastnila akcí na podporu Ukrajiny, která se třetím rokem brání ruské agresi.

Šándor: Je to ruský bordel. Za zlomenou pýchu Ukrajinci tvrdě zaplatí Leaders Rusové Ukrajince ze svého území jistě brzo vytlačí, tvrdí Andor Šándor, brigádní generál a bývalý vysoký pracovník bezpečnostních složek. „Rusové nasadí vše, co je možné, aby Ukrajince ze svého území dostali,“ říká Šándor. Dříve či později se jim to podaří. Nyní seskupují armádu, která podle Šándora klidně rozstřílí každou obsazenou ruskou vesnici. Zlomená pýcha je prý silnější než obava z materiálních nebo lidských škod. Vojensky řečeno. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

V Rusku, kde byla navštívit své rodiče, ji zatkla policie letos v lednu kvůli údajné výtržnosti. Později ji prokuratura obvinila také z vlastizrady. Karelinová se narodila v Rusku, ale v roce 2012 emigrovala do USA a v roce 2021 získala americké občanství.

Soudní proces s ní se konal za zavřenými dveřmi, jak je zvykem v podobných případech. Ruské úřady v posledních letech stále více potírají kritické hlasy, disent a odpůrce režimu. Poté, co v roce 2022 ruská armáda zahájila rozsáhlou invazi na Ukrajinu, úřady přitvrdily, aby umlčely veškerou kritiku a nesouhlas s válkou.

Za explozí plynovodů Nord Stream stál potápěč z Ukrajiny. Německo už na něj vydalo zatykač Money Německo vydalo zatykač na Ukrajince, jenž se měl podílet na přípravě exploze plynovodů Nord Stream v září 2022, uvádí ve své dnešní zprávě list Süddeutsche Zeitung. Jde o potápěčského instruktora, který žije v Polsku. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Počátkem srpna se odehrála výměna 26 vězňů, která je označována za největší mezi Moskvou a Západem od studené války. Do Ruska se dostalo deset osob včetně v Německu usvědčeného a odsouzeného vraha a důstojníka ruské tajné služby FSB Vadima Krasikova. Rusko propustilo mimo jiné americké novináře Evana Gershkoviche, Alsu Kurmaševovou a také několik vězněných ruských kritiků Kremlu.

Karelinová součástí výměny nebyla, ale podle jejího právníka Michaila Mušajlova doufá, že by jí mohla být v budoucnu. „Výměna není možná, dokud nenabude právní moci soudní verdikt. Po verdiktu budeme samozřejmě pracovat tímto směrem,“ řekl advokát minulý týden podle agentury Reuters.