Za explozí plynovodů Nord Stream stál potápěč z Ukrajiny. Německo už na něj vydalo zatykač

Německo vydalo zatykač na Ukrajince, jenž se měl podílet na přípravě exploze plynovodů Nord Stream v září 2022, uvádí ve své dnešní zprávě list Süddeutsche Zeitung. Jde o potápěčského instruktora, který žije v Polsku.

Exploze plynovodů trvale znemožnila potrubní přepravu plynu z Ruska přímo do Německa. Německé úřady ví o dalších dvou Ukrajincích, kteří se na přípravě explozí měli podílet, avšak na ty zatykač nevydaly.

Zdá se tedy, že za přípravou exploze stála Ukrajina či pro-ukrajinské síly. List New York Times loni v březnu zveřejnil výňatky ze zpravodajské zprávy, podle níž za explozemi stála pro-ukrajinská skupina, jež však jednala bez vědomí ukrajinské vlády. Kyjev v reakci na článek listu New York Times odmítl, že by se na explozích jakkoli podílel.

Podle amerických zpravodajců, které list New York Times citoval, sestávala skupina sabotérů, údajných zosnovatelů explozí, z odpůrců ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajina dlouhodobě patřila ke stěžejním kritikům projektu Nord Stream, společně se Spojenými státy, Polskem a některými dalšími zeměmi. Plynovody oslabovaly její strategické postavení vůči Rusku, neboť umožňovaly přepravu plynu z Ruska do EU mimo ukrajinské území. Čímž Kyjev připravovaly i o část poplatků za tranzit plynu.

Sesterské plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 společně budovaly ruský státem ovládaný plynárenský gigant Gazprom a přední energetické firmy zemí západní Evropy. Plynovod Nord Stream 2 ovšem nikdy nezačal plyn přepravovat.

Administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa se roku 2019 rozhodla firmy podílející se na výstavbě plynovodu Nord Stream 2 sankcionovat. Tento krok tehdy shodně odsoudily Evropská unie a Rusko.

