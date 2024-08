Šándor: Je to ruský bordel. Za zlomenou pýchu Ukrajinci tvrdě zaplatí

Rusové Ukrajince ze svého území jistě brzo vytlačí, tvrdí Andor Šándor, brigádní generál a bývalý vysoký pracovník bezpečnostních složek. „Rusové nasadí vše, co je možné, aby Ukrajince ze svého území dostali,“ říká Šándor. Dříve či později se jim to podaří. Nyní seskupují armádu, která podle Šándora klidně rozstřílí každou obsazenou ruskou vesnici. Zlomená pýcha je prý silnější než obava z materiálních nebo lidských škod. Vojensky řečeno.

Byl útok Ukrajinců na ruské území strategická chyba, nebo geniální plán?

Nedá se to jednoznačně říct. Z hlediska PR je to nepochybně úspěšná akce. Která v Kremlu musela mocipána hodně rozčílit. Ukázala, jak země, která je ve válce s Ukrajinou, má na svých hranicích takový chaos. Ukázala i na to, že ruská vojska, která mají mnohem větší potenciál než ukrajinská, nejsou schopná včasné reakce. Navíc, tady útočí velmi zkušení ukrajinští vojáci, s dvouletou bojovou zkušeností. Čelí jim vojska chabé kvality a úrovně. To nepochybně přineslo i vjem západním spojencům Ukrajiny, že Ukrajina je stále schopná významné vojenské operace. Má to jistě povzbuzující vliv na morálku ukrajinských vojáků. Negativum je: neumím si představit, že by Rusové tento vlom dříve nebo později nebyli schopni eliminovat. Je otázkou, jakou cenu nakonec Ukrajina za tento vojensky úspěšný vlom zaplatí.

Otázkou je, co touto akcí chtěla Ukrajina získat ve směru k Rusům. Představa, že by šli na kurskou jadernou elektrárnu, je šílenství. To by se Ukrajině nevyplatilo ani z hlediska vnímání mezinárodního společenství.

Ale Rusové ovládli záporožskou jadernou elektrárnu, a mezinárodní společenství více méně mlčí…

To je pravda. Ale zabrání kurské elektrárny by Ukrajina dokázala dosáhnout jedině za pomoci západních zbraní. Nemyslím, že to bylo cílem ukrajinského vlomu. Ale může se stát, že Rusko bude muset stáhnout některá vojenská uskupení třeba z doněcké oblasti a nasadit je proti tomuto vlomu.

To už se podle nepotvrzených zdrojů děje…

Otázkou je, kolik je to jednotek. Faktem je, že nemůžete proti velezkušeným ukrajinským vojákům nasadit záklaďáky. To je mlýnek na maso. Obávám se, že celý konflikt má dva parametry. Jednak ukazuje schopnost ukrajinské armády ničit strategické cíle ruské armády. Ukrajinci vyplenili ruskou černomořskou flotilu nebo některá letiště v Rusku. Ale bohužel, a to je to hlavní, nemá to podstatný vliv na pozemní boje na Ukrajině. Proto se musíme ptát, jaký má smysl zničit nějaký strategický cíl, když odplata Rusů, nepochybných agresorů, bude tvrdá.

Je pochopitelné, že se Ukrajina svými akcemi snaží uchovat si podporu Západu. Protože bez ní by konflikt už dávno prohrála. Ale samozřejmě, pokud by došlo ke gerilovému boji, tak Rusové dobře vědí, že by to trvalo dlouhou dobu a měli by s tím velké problémy.

Může ukrajinský vpád do Ruska pomoci dodávkám západních zbraní na Ukrajinu? Ve smyslu, že Ukrajina svou akcí ukáže potenciál, a přesvědčí západní země, že boj není ztracen?

To si úplně nemyslím. Média se tohoto tématu ráda chytla. Spíš je to v duchu, přání otcem myšlenky. Ano, jsou politici, kteří mají představu, že by podpora měla pořád fungovat. Otázkou je, co Ukrajincům budeme dávat. Zda to máme. Zda jsme jako Němci, budeme neustále odmítat nasazení taurusů. Protože nasazení taurusů znamená německou obsluhu. A Němci budou mít vždy obsesi, aby Rus neřekl, že je zase ohrožují německé tanky.

V ruském pojetí nacisti, proti kterým ve své propagandistické řeči právě bojují…

To je silný vliv na ruskou morálku. A je tu další problém. Dáme Ukrajině tanky, ale otázkou je, jak kvalitní ty tanky jsou. Jakou mají technickou podporu. Zda jsou Ukrajinci schopní je udržovat, opravovat. To stejné je s letectvem. Slováci jim dali letadla Mig-29, ale nikdo neřešil, co je to za letadla, když ani Slováci s nimi nechtěli zajišťovat svou vzdušnou obranu. Vlastně je to šrot. Ukrajinci to vnímají, některé dodávky vojenské techniky odmítli. Západ v jejich očích vypadá jako pokrytecký.

Vraťme se k ukrajinskému vpádu do Ruska. Nebude problém pro ruskou armádu, v jejím úsilí vyhnat Ukrajince za hranice, bombardovat vlastní vesnice?

Ukrajinská města jako Adijivka nebo Bachmut a mnohá další nebyla zlikvidována proto, že by Rusové měli spoustu nábojů a jen tak stříleli do baráků, ale proto, že každý dům byl obsazen Ukrajinci, kteří se v nich bránili. Myslím, že pocit Rusa, jak je vlastní vinou ponížen, tak bude silnější, než jestli rozbijí nějaké domy. Evakuovali své obyvatele, a zbytek rozflákají. Těžko budou schopni připustit nebo obhajovat, že na jejich území je nějaký ukrajinský vlom.

Může v celém obsazení kusu Ruska ukrajinskými vojáky hrát roli prvek budoucího vyjednávání? V duchu, vrátíme vám vaši zem, když nám vrátíte tu naši…

Roli to hrát může. Ale znamenalo by to, že jsou Ukrajinci připraveni k mírovým vyjednáváním velmi brzo. Protože čím déle by tato situace trvala, tím dříve Rusové vlom zlikvidují. Nevím, jestli to takto Ukrajinci kalkulují, jestli přemýšlejí třeba o amerických volbách. To bude ještě několik měsíců. Nevím, jestli tento kalkul může vyjít. Osobně si myslím, že pýcha uraženého ruského medvěda bude natolik silná, že toto pro ně nebude karta. Ale samozřejmě, je to pro ně nová situace. Budou se o eliminaci vlomu pokoušet velmi vehementně.

Může uražená ruská pýcha vést k nečekaným, extrémním způsobům boje? K nasazení jádra?

Bude to mít dvě dimenze. V Kurské oblasti nasadí všechny možné prostředky, které mají k dispozici. Aby vlom eliminovali co nejdříve. Je otázka, jestli se Ukrajincům podaří uniknout, aby nezůstali v obklíčení. Druhou věcí je brutální odpověď v zázemí Ukrajiny. To uvidíme na likvidaci kritické infrastruktury, což Rusové udělají. Podle mě nyní koncentrují prostředky, aby jejich odplata byla flagrantní, viditelná, odstrašující. Otázkou je, v jaké rychlosti se to stane. Ale nebude to mít dlouhé trvání. Rus bude chtít dát Ukrajincům lekci, aby se něco podobného neopakovalo.

Jak je možné, že se vůbec nějaký takovýto vojenský průlom do Ruska po dvou letech války s Ukrajinou mohl uskutečnit, podařit?

Je zarážející, že když jste ve válečném stavu se zemí, kterou decimujete, nemáte zajištěnou hranici. Připadá mi to jako typický, hledám slovo, ruský bordel. Dalším problémem je, jak jsou vrcholní političtí představitelé informováni nejvyšší vojenskou generalitou. Jestli to Gerasimov věděl a neřekl to Putinovi. Jestli se mu to bál říct. Totalitní režimy mají výhodu při nějakém komplexním nasazení, ale chybí tam dimenze lidské stránky nebo rozumného uvažování. Je to zvláštní, že jste dva roky v konfliktu, a nejste schopní zvažovat všechna rizika, která se mohou stát. Ničí vám černomořskou flotilu, a vy si necháte pozemní hranici bídně chráněnou? To je prostě ruský bordel.

Je reálné využití jaderné karty?

Sovětská svaz vždy vyhrožoval jadernými zbraněmi. Pro Rusa má použití jaderné zbraně zásadní dimenzi, že by se překročil Rubikon, který by vedl k zásadní změně. Čína, která stojí na straně Ruska, by to brala velmi nevábně. Nyní je na světě asi pětadvacet zemí, které by jadernou technologii uměly využít. Mluví se o takzvaných taktických jaderných zbraních, ale existují zbraně konvenční, které mají podobné účinky jako zbraně jaderné. Nemyslím si, že je jaderná karta na stole.

Na výměně špionů mezi Američany a Rusy je evidentní, že komunikační linky jsou otevřené. Odpovědní lidé si tam říkají věci jinak, než jak je čteme v médiích.