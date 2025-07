Všechno bude, ale za rok, nasliboval Musk

Tesla měla nejhorší výsledky za deset let. Její šéf věří, že je to náhlá temnota těsně předtím, než se rozsvítí. Ale počkáme si na to.

Automobilka Tesla předvedla neslavné výsledky, zisk ji spadl o čtvrtinu, měla i horší tržby. Pro investory nic moc. A k tomu všemu ještě Elon Musk varoval, že firmu čeká několik dalších tvrdých čvrtletí, protože se firma nachází v „podivném přechodném období.“ Pak se to má zase zlepšit. Myslím, že ekonomika Tesly bude na konci příštího roku velmi přesvědčivá, slíbil Musk.

Nákupy aut budou klesat hlavně ve Spojených státech, kde nedávno zákonodárci schválili Trumpův „velký krásný“ zákon, který škrtá dotaci 7,5 tisíce dolarů na pořízení elektroauta. Stamiliony dolarů navíc pak automobilka bude muset Trumpovi zaplatit na clech, protože například z Číny dováží bateriové články.

Příští rok

A co s tím chce Musk dělat? Slibuje několikero řešení. Třeba levnější model Tesly 2, s cenovkou kolem 600 tisíc korun a se kterým by automobilka měla konkurovat dostupnějším čínským vozům. Ten ale Musk slibuje už vcelku dlouhou dobu a pořád nic. Prý se mají začít masově vyrábět příští rok.

Kromě toho se kontroverzní šéf automobilky snažil řesvědčit investory, že budoucnost společnosti spočívá v růstu její služby samořídících robotaxi, která byla spuštěna v Austinu minulý měsíc. Musk prohlásil, že počet robotaxi v provozu se bude zvyšovat hyper-exponenciální rychlostí. K rozšíření služby by mělo dojít, jak jinak, příští rok. Cybercab, speciálně postavené robotaxi, které nemá volant ani pedály, je plánováno na sériovou výrobu v roce 2026. Majitelé Tesel budou moci přidat své osobní Tesly do flotily robotaxi příští rok, ačkoli Musk dodal: „Nechceme předbíhat.“

Dalším plánem do budoucnosti jsou jeho humanoidní roboty Optimus. Budou čím dál více vypadat jako lidé, umět zastat lidskou práci a mít vlastní mozek z AI. Musk sní o tom, že tyhle roboty zaplní místa v továrnách či nemocnicích a pečovatelských domech. Zatím jsou jen v prototypech, ale první tisíce mají sjet z výrobních linek na přelomu letošního a příštího roku.

Jenže je otázka, jak to všechno dopadne. Jiná Muskova firma, vesmírná SpaceX, totiž tento týden varovala invetory, že je možné, že Musk opět odejde do politiky. Prostě u něj je všechno možné.