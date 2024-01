Má SpaceX konečně konkurenci? Úspěšný start rakety Vulcan je dobrou zprávou pro americkou vládu

Start rakety Vulcan společného podniku amerických firem Boeing a Lockheed Martin tento týden ukázal vzestup nového rivala pro společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. O tento milník dlouho usilovala americká vláda, která se snaží dosáhnout škály dodavatelů pro vysílání družic a dalšího nákladu do vesmíru, napsala agentura Reuters.

United Launch Alliance (ULA) v pondělí poprvé vyslala do vesmíru raketu Vulcan. Její náklad, soukromě financovaný lunární přistávací modul, kvůli technickým problémům svou misi nedokončil, start rakety na Floridě ale byl úspěšný. Jde o první krok k získání podílu na trhu, kterému nyní dominuje SpaceX se znovupoužitelnou raketou Falcon 9.

„Tento start postavil ULA do pozice lídra, který může zpochybnit faktický monopol společnosti SpaceX, co se nosných raket týče,“ uvedl analytik Caleb Henry ze společnosti Quilty Analytics. „Pokud ULA prokáže, že Vulkan zvládne rychle navýšit frekvenci startů, nabídne trhu další způsob, jak se dostat do vesmíru,“ uvedl odborník.

Poptávka roste

Poptávka po nosných raketách prudce vzrostla. Zájem mají státy i soukromé firmy jako je Amazon. Možnosti Západu nicméně byly omezené - Evropu poznamenaly odklady ve vývoji raket a ruský raketový program západní země izolovaly v souvislosti s invazí Moskvy na Ukrajinu.

Větší americké rakety, jako jsou Starship od SpaceX nebo New Glenn od společnosti Blue Origin, oběžné dráhy dosáhnou nejdříve za několik měsíců až let.

„Vyvinout novou vysokokapacitní raketu trvá dlouho, takže jejich nedostatek tu bude ještě zhruba deset let,“ řekl před pondělním startem rakety Vulcan z floridského kosmodromu šéf ULA Tory Bruno.

Úspěšný start Vulcanu ULA umožňuje začít plnit slíbených zhruba 70 misí za miliardy dolarů. Jedná se zhruba půl na půl o komerční a vládní mise, přičemž většinu komerčních startů si objednal Amazon se svým družicovým projektem Kuiper, který má poskytovat připojení k internetu po celém světě.

Cena za start rakety Vulcan začíná na zhruba 110 milionech dolarů (2,5 miliardy korun). To je o polovinu méně, než kolik stál její předchůdce Atlas V. Ač dražší, nosič od založení ULA v roce 2006 skupině zajistil její dominantní postavení pro mise týkající se národní bezpečnosti. Znovupoužitelné rakety Falcon 9 stojí 62 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) za start, pro mise Pentagonu někdy i víc.

ULA a SpaceX právě o mise související s národní bezpečností bojují. Pentagon v roce 2020 vybral ULA, aby do roku 2027 zajišťovala 60 procent všech jeho misí. Zbytek do kosmu vyšle SpaceX. V příštím řízení si americké ministerstvo obrany plánuje vybrat tři společnosti, což oběma zmíněným firmám ještě zvýší konkurenci.

Vulcan může použít až šest raketových motorů na tuhé pohonné látky, se kterými na nízkou oběžnou dráhu vynese až 27 tisíc kilogramů nákladu. Falcon 9 a raketa Falcon Heavy, která se skládá ze tří nosičů Falcon 9, vynesou až 63 500 kilogramů na nízkou oběžnou dráhu.

United Launch Alliance u své rakety Atlas V používala motory RD-180 ruské výroby, což ale po ruské invazi na ukrajinský Krymský poloostrov v roce 2014 představovalo bezpečnostní problém. Vývoj Vulcanu podnítil i nástup levnějších nosičů od SpaceX.

Nosič Atlas V, který do kosmu vynesl třeba robotické vozítko Perseverance k průzkumu Marsu, ale i bezpočet amerických, evropských či soukromých misí, má před sebou ještě 17 naplánovaných misí. ULA si jeho motory ruské výroby objednala ještě před únorem 2022, kdy se americko-ruské vztahy zhroutily kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu.