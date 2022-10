Ukrajina kvůli ruským útokům na infrastrukturu pozastaví vývoz elektřiny

Ukrajina kvůli dnešním útokům ruských raket na energetickou infrastrukturu od úterý pozastaví vývoz elektřiny. Na svých stránkách o tom informovalo ministerstvo energetiky. Uvedlo, že země musí nyní stabilizovat vlastní energetickou soustavu.

„Dnešní raketové útoky, které zasáhly tepelné elektrárny a elektrické rozvodny, donutily Ukrajinu pozastavit vývoz elektřiny od 11. října 2022, aby stabilizovala svůj vlastní energetický systém," uvedlo ministerstvo.

Na Ukrajině se po vpádu ruských sil z 24. února kvůli bojům, útěku obyvatel do zahraničí a také kvůli propadu ekonomiky snížila spotřeba elektrické energie. V důsledku toho ji země mohla vyvážet. Kyjev ji dodával do Moldavska, Rumunska, Polska a na Slovensko. Dodávky vyrobené ve svých jaderných elektrárnách nabízela Ukrajina i Německu.

„Právě vývoz elektřiny z Ukrajiny pomohl Evropě snížit spotřebu ruských energetických zdrojů. A proto Rusko ničí náš energetický systém, zabíjí samotnou možnost vývozu elektřiny z Ukrajiny," řekl ministr energetiky Herman Haluščenko.

Jedenáct mrtvých, desítky zraněných

Při dnešních útocích na Ukrajinu přišlo o život 11 lidí a desítky dalších jich utrpěly zranění. S odvoláním na ukrajinské úřady o tom informuje agentura Ukrinform a server Ukrajinska pravda. Ruská vojska vypálila na ukrajinská města 83 střel, tvrdí ukrajinské velení.

Terčem se stala kritická infrastruktura, ale zasažen byl podle listu Bild i německý konzulát v Kyjevě nebo - jak píše ruská redakce BBC - populární lávka pro pěší a cyklisty v centru ukrajinské metropole.

Rusko dnes podniklo na Ukrajinu nejrozsáhlejší údery od prvních dní své invaze, napsala agentura AP. Podle agentury Reuters ruské síly zasypaly v dopravní špičce rušná ukrajinská města řízenými střelami a vyřadily z provozu dodávky elektrické energie a tepla.

V centru Kyjeva střely podle dostupných informací dopadaly na křižovatky, parky a turistická místa. Exploze jsou hlášeny i z dalších měst napříč zemí, jako je Lvov, Ternopil, Žytomyr, Dnipro, Záporoží nebo Charkov.