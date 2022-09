Němci atom odmítali. Teď budou elektřinu z jádra nakupovat na Ukrajině

Ukrajina chce Německu nabídnout elektrickou energii vyrobenou ve svých jaderných elektrárnách, a pomoci tak zemi na cestě ze závislosti na dodávkách ruských energetických surovin. Před cestou do Berlína to řekl ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Ukrajina nyní elektrickou energii dodává do Moldavska, Rumunska, Polska a na Slovensko. „Ale jsme připraveni vývoz rozšířit i do Německa,“ řekl ukrajinský premiér a dodal, že jeho země má díky svým jaderným elektrárnám dostatečné množství elektrické energie. O této věci bude v neděli jednat s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Na začátku ruské invaze na Ukrajinu se tato země a sousední Moldavsko odpojily od ruské elektrické sítě, v polovině března se pak synchronizovaly s evropskou rozvodnou sítí. Od té doby do Moldavska a Evropské unie proudí denně 400 až 700 megawattů.

Šmyhal chce ale teď vývoz elektřiny výrazně zvýšit. „Bylo by to dobré pro obě strany. EU by získala více energie a my devizy, které naléhavě potřebujeme,“ řekl.

Ukrajina má elektrárny sovětského typu

Ukrajina provozuje jaderné elektrárny sovětského typu s celkovou kapacitou přes 14 gigawattů. Největší jadernou elektrárnou na Ukrajině i v Evropě je Záporožská jaderná elektrárna, kterou ovšem v březnu obsadily ruské invazní jednotky. Mezinárodní společenství si dělá starosti, že boje v jejím okolí by mohly vést k jaderné havárii.

Na Ukrajině se po vpádu ruských sil kvůli bojům, migraci a také kvůli propadu ekonomiky snížila spotřeba elektrické energie. V důsledku toho ji země teď může vyvážet.

