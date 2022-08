Záporožská jaderná elektrárna je znovu ostřelována, hrozí únik radiace

Ukrajinská energetická společnost Enerhoatom upozornila na vysoké riziko úniku radioaktivních látek v důsledku pokračujícího ostřelování Záporožské jaderné elektrárny okupované ruskými vojsky. Z ostřelování největší jaderné elektrárny v Evropě se dnes opět vzájemně obvinily obě znepřátelené strany, což se v poslední době stalo už několikrát.

Záporožská jaderná elektrárna je v provozu "s rizikem porušení norem radiační a požární bezpečnosti", uvedl Enerhoatom. "Během uplynulého dne ruská armáda opakovaně ostřelovala areál elektrárny, škody se v současnosti zjišťují," uvedla společnost. Zároveň připomněla, že ve čtvrtek po přestávce vynucené požárem obnovily dodávky elektřiny do ukrajinské energetické sítě dva z celkem šesti reaktorů záporožské elektrárny.

"Aktuálně nejsou žádné připomínky k provozu zařízení a zabezpečovacích systémů. Zároveň ale vzhledem k přítomnosti ruské armády, jejích zbraní, vybavení a výbušnin v elektrárně, existují vážná rizika pro bezpečný provoz. V důsledku periodického ostřelování byla poškozena infrastruktura, hrozí únik vodíku a rozptýlení radioaktivních látek, vysoké je i nebezpečí požáru," dodal Enerhoatom.

"Radiační situace na Záporožské jaderné elektrárně je v normě," uvedl dnes mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, podle kterého elektrárnu chrání "specializované ruské vojenské jednotky". Současně podle agentury Interfax prohlásil, že "v areálu elektrárny nejsou těžké zbraně".

Ruské ministerstvo obrany dnes obvinilo ukrajinské jednotky, že za posledních 24 hodin na elektrárnu střílely třikrát. Rusy dosazené úřady v okupovaném Enerhodaru podle Interfaxu tvrdí, že ukrajinské jednotky ostřelují město a přilehlou elektrárnu z amerických houfnic ráže 155 milimetrů: dnes dopoledne zaznamenaly devět zásahů poblíž elektrárny, dalších 20 ran děla vypálila v noci, přičemž pět výstřelů mířilo do blízkosti elektrárny. Dosud však nebyl nikdo zraněn.