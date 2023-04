Fialova vláda chce protlačit automatický růst platů učitelů. Mají brát 130 procent průměrné mzdy

Poslanci budou v nadcházejícím týdnu schvalovat celou řadu zákonů. Je mezi nimi také zavední automatického růstu platů učitelů. Ti by podle nového zákona měli automaticky pobírat 130 procent průměrné mzdy.

Poslanci by měli příští týden schvalovat zákonné zakotvení výše platů učitelů. U vládní novely o pedagogických pracovnících vyvolala kontroverze úprava skupiny koaličních poslanců, podle níž budou mít ze zákona mzdu kolem 130 procent průměrné hrubé mzdy v celém hospodářství jen učitelé.

Původní předloha stanovuje odměňování všech pedagogických pracovníků. S novým nastavením nesouhlasí školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují. Opoziční ANO minulý týden schvalování předlohy oddálilo, aby byla možná další jednání. Koalice na zúžení garance mezd jen na učitele trvá.

Debata o České televizi i České poště

Poslanci budou pokračovat v závěrečném kole debaty o zapojení Senátu do výběru radních České televize a Českého rozhlasu.

Zapojení Senátu do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu a zpřísnění výběru navrhujících organizací se koalici nepovedlo prosadit prozatím ve třech dějstvích mimořádné schůze, kterou nechala k novele svolat. K hlasování Sněmovna nedospěje podle informací ČTK z opozice ani příští týden, byť mezi vládním táborem a ANO údajně vzniká dohoda na odkladu účinnosti předlohy. Mohla by nastat od října tak, aby nezasáhla do již zahájeného výběru nového generálního ředitele veřejnoprávní televize.

Řádná schůze Sněmovny bude pokračovat od úterního odpoledne. Ve středu odpoledne se poslanci mimořádně sejdou z podnětu opozičního hnutí ANO k diskusi o budoucnosti ztrátové České pošty, která po souhlasu vlády může zrušit skoro desetinu poboček. Tématem mimořádné schůze bude „selhání a neschopnost Víta Rakušana ve funkci ministra vnitra“. Zástupci ANO mu vyčítají například podle nich špatnou komunikaci s veřejností i se starosty a primátory ohledně dalšího působení pošty. Ke schválení návrhu programu schůze potřebuje opozice i koaliční hlasy. Vládní tábor je dosud u žádné opoziční mimořádné schůze nedodal.

Dvě procenta armádě?

Před schvalováním je také například uzákonění výdajů aspoň dvou procent hrubého domácího produktu na obranu a předloha o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání.

Zakotvení výdajů na obranu v rozsahu aspoň dvou procent hrubého domácího produktu stejně jako změny branné legislativy budou čelit návrhům opozičního hnutí SPD na zamítnutí. Předloha mimo jiné rozšiřuje možnosti obyvatel k zapojení do obrany Česka a upravuje odměňování vojáků v aktivní záloze. Ministerstvu obrany umožní využívat údaje z informačních systémů veřejné správy k obrannému plánování i mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav.

