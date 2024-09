Méně než se čekalo: Učitelé dostanou příští rok přidáno sedm procent, další státní zaměstnanci pět procent

Celkové množství peněz na zvýšení platů učitelů se příští rok zvýší o sedm procent, u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru bude vyšší o pět procent.

Reklama

Navýšení je menší, než se čekalo. Předseda největší odborové organizace Josef Středula počátkem září uvedl, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odborům přislíbil přidat na platy ve veřejném sektoru osm procent. Navýšení celkového objemu peněz o sedm procent pro učitele a o pět procent pro ostatní zaměstnance veřejné sféry bude podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který bude vláda schvalovat ve středu.

O tom, jaké procento z navýšení půjde v jednotlivých kapitolách do tarifních nebo nadtarifních složek platu, se bude ještě jednat. „Může se o tom rozhodnout poté, co bude státní rozpočet schválen,“ sdělila mluvčí Novinkám.

České mzdy dál rostou, blíží se k hranici 46 tisíc. Nejvíce si polepšili zdravotníci Money Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,5 procenta na 45 854 korun. Při zohlednění inflace vzrostla o 3,9 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mezikvartálně byla průměrná mzda po očištění o sezonní vlivy vyšší o 1,4 procenta. ČTK Přečíst článek

Jednání o platech nejsou u konce

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) není jednání o penězích na platy ještě u konce. „Ale už teď je jasné, že ve všech resortech bude základní navýšení platových prostředků o pět procent. U učitelů bude sedmiprocentní, což vyplývá ze zákonných závazků,“ řekl ministr deníku Právo.

Reklama

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Středula po jednání předsednictva tripartity 4. září řekl, že ministr financí odborům přislíbil, že by se od 1. ledna 2025 mohl objem prostředků na platy ve veřejném sektoru zvýšit o osm procent. Středula ale dodal, že odbory zatím nemají konkrétní detaily návrhu a zda nabídku přijmou, bude záležet na dalším jednání v polovině září. Kvůli povodním ale bylo setkání naplánované na 18. září odloženo.

Střet odborů s vládou pokračuje: kdy, komu a kolik se bude přidávat? Názory Odbory dnes opět budou jednat s vládou o růstu platů ve veřejném sektoru a podle veřejných vystoupení se zdá, že zatím shoda není úplně blízko. Hraje se v zásadě o tři věci. Komu přidat, kolik přidat a od kdy přidat? Zatímco odboráři by nejraději přidávali plošně a hned, vláda selektivně a od příštího roku. Jak na tom tedy jednotlivé skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou, komentuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Jan Bureš Přečíst článek

Odboráři usilovali v navrhovaném rozpočtu na příští rok o posílení sumy na platy proti letošku o osm procent a o růst tarifů od ledna o deset procent. Osm ze 13 svazů veřejného sektoru, které zastřešuje ČMKOS, je kvůli platům ve stávkové pohotovosti. Ministři už dřív uvedli, že do výdělků by mělo příští rok putovat o pět procent peněz víc. Přidání by ale nemělo být plošné, víc by si měli polepšit lidé s nižším příjmem.

Odbory požadují růst výdělků pro 846 300 zaměstnanců státu a veřejné sféry. Z nich má odměnu podle nejnižší tabulky 359 900 úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogů ve školství. Přidání odboroví předáci žádají také pro bezpečnostní složky.

Blíží se konec výrobce Titanicu? Slavná loděnice míří do insolvence Zprávy z firem Harland & Wolff postavil Titanic i řadu lodí pro britskou armádu. Obrovské jeřáby loděnice jsou jedním ze symbolů severoirského Belfastu, který o ně ale možná přijde. Lodnímu průmyslu se aktuálně moc nedaří a slavná firma je od pondělka v insolvenci. Karel Pučelík Přečíst článek