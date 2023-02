USA poskytnou Česku dalších 200 milionů dolarů na modernizaci armády

Spojené státy v rámci zahraniční vojenské spolupráce poskytnou České republice dalších 200 milionů dolarů (zhruba 4,4 miliardy korun) na modernizaci armády jako částečnou kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině napadené Ruskem. Balík finanční pomoci ohlásil nový americký velvyslanec v Praze Bijan Sabet. USA Česko obdobně podpořily už loni na podzim, tehdy přislíbily 106 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).

Reklama

„Finance jsou určené k vybudování kapacit našich českých spojenců k odstrašování a obraně proti zvýšené hrozbě ze strany Ruska a k náhradě vojenských kapacit, které Česká republika poskytla nebo poskytne Ukrajině,“ uvedl Sabet.

Sabet v České republice pobývá od posledního lednového dne. Své pověřovací listiny prezidentu Miloši Zemanovi předal ve středu. Dnes také uvedl, že se ještě tento týden setká s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), v plánu má i schůzky s dalšími politiky, diplomaty i představiteli občanské společnosti.

Andor Šándor: Ukrajina nikdy nezíská Krym zpět. To by byla třetí světová válka Leaders Před rokem, pár dní po ruské invazi na Ukrajinu, jsme válečnou situaci rozebírali s generálem a bezpečnostním expertem Andorem Šándorem. Tehdy Šándor tvrdil, že Rusové během prvních dnů sice nedosáhli cílených výsledků, nicméně nepředvedli všechno, co dovedou. Za poslední rok toho už předvedli mnohem víc. Zničili ukrajinskou energetickou infrastrukturu, mohutně mobilizovali. Především však ukázali, jak dokážou bez mrknutí oka obětovat tisíce vlastních vojáků. Jaká je podle Šándora situace na bojišti nyní, kdy Rusové podnikají na Donbase rozsáhlou ofenzivu? Dalibor Martínek Přečíst článek

Za demokracii

Bezpečnost a obrana demokracie budou podle Sabeta patřit k jeho prioritám při výkonu funkce.

Posledním americkým velvyslancem v Praze byl Stephen King, na konci roku 2020 však oznámil, že se této pozice s nástupem nového prezidenta Joea Bidena vzdá. Od té doby byl post velvyslance USA v Praze neobsazený, ambasádu dočasně vedla chargé d'affaires Christy Agorová. Sabet dnes zdůraznil, že je mu ctí zastupovat v Praze právě Bidena.