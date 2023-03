Za útokem na Nord Stream byla proukrajinská skupina, naznačují nové informace USA

Nové zpravodajské informace, kterými disponují představitelé USA, naznačují, že za loňským útokem na plynovod Nord Stream stojí proukrajinská skupina. Nejsou však žádné důkazy, že by do operace byl zapojen či o ní věděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho vojenští velitelé nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních činitelů. S odkazem na své zdroje to napsal americký list The New York Times (NYT).

Tři z celkových čtyř potrubí na dně Baltského moře loni v září narušily dosud nevysvětlené exploze, jedno potrubí plynovodu Nord Stream 2 zůstalo neporušené.

Plynovodem Nord Stream 1 v době před explozí už plyn do Evropy neproudil kvůli rostoucímu napětí mezi Moskvou a Západem po ruské invazi na Ukrajinu. Moskva zastavení provozu zdůvodňovala údržbou. Nord Stream 2 byl sice dokončen, spuštěn ale kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím nikdy nebyl.

Je to záhada

Poškození plynovodů spustilo vlnu spekulací o tom, kdo za věcí stojí, a zůstává jednou z nejzávažnějších nevyřešených záhad rok trvající ruské války proti Ukrajině, píše NYT. Podle některých představitelů by největší motiv k útoku na plynovod měla Ukrajina a její spojenci. Ti se proti projektu stavěli po celá léta a označovali ho za hrozbu pro národní bezpečnost, protože by Rusku usnadnil prodej plynu do Evropy.

Američtí představitelé uvedli, že o pachatelích a jejich vazbách toho mnoho nevědí. Z přezkumu nově shromážděných zpravodajských informací ale vyplývá, že šlo o odpůrce ruského prezidenta Vladima Putina. Členové skupiny ale nebyli identifikováni. Stejně tak není jasné, kdo skupinu vedl nebo za operaci zaplatil.

„Američtí představitelé odmítli zveřejnit povahu zpravodajské informace, způsob jejího získání nebo jakékoli podrobnosti o síle důkazů, které obsahuje. Uvedli, že o ní neexistují žádné pevné závěry,” napsal NYT.

Agentura Reuters píše, že se jí dosud nepodařilo informace obsažené v materiálu NYT nezávisle ověřit a zatím se ji nedaří spojit s americkými představiteli, aby se k věci vyjádřili. Zástupci Kyjeva a Moskvy rovněž nebyli zatím zastiženi.

Spojené státy a NATO označily útoky na plynovody ze září 2022 za sabotáž, zatímco Moskva obvinila Západ a vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby věc nezávisle vyšetřila. Ani jedna strana pro své tvrzení nepředložila důkazy. Bílý dům v únoru odmítl jako "naprostý výmysl" příspěvek na blogu amerického investigativního novináře oceněného Pulitzerovou cenou Seymoura Hershe, který tvrdí, že za explozemi stojí Washington. Vyšetřování úřadů v Dánsku, Německu a Švédsku dosud nebylo uzavřeno.

Museli to být zkušení potápěči

Zdroje NYT, které zpravodajské informace zkoumaly, uvedly, že sabotéři Nord Streamu mají s největší pravděpodobností ukrajinské nebo ruské občanství či obojí. Do akce ale podle zdrojů nebyli zapojeni státní příslušníci USA nebo Spojeného království.

Výbušniny byly s největší pravděpodobností nastraženy s pomocí zkušených potápěčů, kteří podle všeho nepracovali pro vojenské nebo zpravodajské služby, uvedli nejmenovaní američtí představitelé. Nevyloučili ale, že tito potápěči v minulosti absolvovali specializovaný vládní výcvik.