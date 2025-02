Trumpův tým začal připravovat návrhy na ukončení války na Ukrajině

Americký zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg spojencům USA při nedávných jednáních řekl, že pro nového šéfa Bílého domu Donalda Trumpa připravuje návrhy, jak ukončit válku na Ukrajině. S odvoláním na tři nejmenované západní představitele to napsal server Semafor. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov vzkázal, že před jakoukoliv dohodou o ukončení konfliktu musí být splněny podmínky, jež určil ruský prezident Vladimir Putin.

Reklama

Ve Washingtonu se intenzivně diskutuje o tom, že se Trumpova administrativa chystá v nejbližší době představit návrhy, jak by se dala ukončit ruská válka proti Ukrajině. Kellogg však dementoval spekulace, že se Spojené státy chystají návrh na ukončení války představit již tento týden na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Při jednom z jednání Kellogg podle zdroje Semaforu uvedl, že má v plánu jednat a koordinovat další postup se zástupci každého členského státu NATO.

Trump deníku New York Post v pátečním rozhovoru na palubě prezidentského speciálu Air Force One řekl, že telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Na otázku, kolikrát s Putinem mluvil, americký prezident odpověděl: „To bych raději neříkal.“ Zároveň se podle bulvárního deníku Trump domnívá, že Putinovi nejsou úmrtí na bojišti lhostejná. „On chce, aby lidé přestali umírat,“ řekl o Putinovi. „Všichni ti mrtví. Velmi mladí, obdivuhodní lidé. Jsou jako vaše děti, dva miliony z nich - a pro nic,“ řekl Trump americkému listu.

Reakce z Ruska

Náměstek šéfa ruské diplomacie Rjabkov podle agentury Reuters řekl, že čím dříve USA a Západ pochopí, že je třeba splnit Putinovy podmínky, tím dříve bude možná dohoda o ukončení bojů na Ukrajině. Šéf Kremlu loni v červnu jako podmínku pro konec války stanovil, že Ukrajina se musí vzdát ambice vstoupit do NATO a stáhnout svoji armádu z celého území čtyř oblastí, které Rusko nyní částečně kontroluje. Kyjev odmítá takovou kapitulaci a podmiňuje případnou dohodu s Ruskem tím, že získá bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily od další agrese v budoucnu.

Reklama

Rjabkov sice ocenil, že Trumpova administrativa dává najevo, že chce jednat s Ruskem, upozornil však, že snahy stavět Moskvu před jakékoliv ultimátum budou neúspěšné. Jakákoliv jednání podle něho budou muset zohlednit příčiny konfliktu a situaci, jaká v něm panuje.

Konflikt na východě Ukrajiny začal v roce 2014, kdy prozápadní demonstranti v Kyjevě svrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který pak uprchl do Ruska. Moskva vzápětí anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila separatisty na Donbasu v boji proti ukrajinským silám. Putin pak 24. února 2022 nařídil ruským silám vpadnout do sousední země pod záminkou ochrany ruskojazyčného obyvatelstva a zabránění potenciálnímu ohrožení Ruska v případě hypotetického vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Ruskou agresi, které se Ukrajina už téměř tři roky brání i díky finanční a vojenské pomoci ze Západu, Kyjev nazývá pokusem o uloupení cizího území v imperiálním stylu.

Moskva podmiňuje ukončení války tím, že se Kyjev zřekne ambicí vstoupit do NATO a také se - kromě Krymu - vzdá i čtyř regionů, které částečně okupují ruská vojska a které Putin prohlásil za připojené k Rusku. Kyjev odmítá takovou kapitulaci a podmiňuje případnou dohodu s Ruskem tím, že získá bezpečnostní záruky, které by Rusko odradily od další agrese v budoucnu.

Musk řádí dál. Zavřete Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa, vyzval Politika Nejbohatší muž světa a důvěrník staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, Elon Musk, na své sociální síti X vyzval k zastavení činnosti Hlasu Ameriky a v Praze sídlícího Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Média financovaná americkou vládou označil za šíleně levicová a kritizoval jejich financování z peněz daňových poplatníků. ČTK Přečíst článek