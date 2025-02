Musk řádí dál. Zavřete Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa, vyzval

Nejbohatší muž světa a důvěrník staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, Elon Musk, na své sociální síti X vyzval k zastavení činnosti Hlasu Ameriky a v Praze sídlícího Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Média financovaná americkou vládou označil za šíleně levicová a kritizoval jejich financování z peněz daňových poplatníků.

„Ano, zavřete je. Evropa je nyní svobodná (nepočítáme-li dusivou byrokracii). Nikdo je už neposlouchá. Jsou to jen radikální levicoví blázni, kteří si povídají sami se sebou a přitom utrácejí miliardu dolarů ročně z peněz amerických daňových poplatníků,“ napsal Musk na X v odpovědi Trumpovu zmocněnci pro speciální mise Richardu Grenellovi. Ten podle influencera v oblasti podnikání Maria Nawfala prohlásil, že „Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky platí američtí daňoví poplatníci a jsou plné krajně levicových aktivistů“. „Je to pozůstatek minulosti. Vládou placená média nepotřebujeme,“ dodal Grenell.

Musk, jehož Trump pověřil zeštíhleným státní správy v čele nově zřízeného úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) , i Grenell tvrdí, že média by neměla být financována z peněz daňových poplatníků. Nejedná se přitom o první případ snah omezit fungování médií od Trumpova nástupu do funkce.

Koncem ledna předseda americké Federální komise pro spoje (FCC) nařídil vyšetřování rozhlasu NPR a televize PBS, jež podle něj může hrát důležitou roli v rozhodnutí Kongresu o tom, zda budou tyto veřejnoprávní zpravodajské organizace nadále financovány. Vyšetřování se bude zabývat tím, jestli stanice, které pod ně spadají, neporušily vládní pravidla tím, že ve vysílání zmiňují finanční sponzory.

Začátkem února deník The New York Times (NYT) informoval, že se Trumpova administrativa rozhodla NYT, NBC News, NPR a serveru Politico odebrat jejich stálé kanceláře v Pentagonu ke 14. únoru a že zavádí nový mechanismus střídání stálých míst. Jejich místa by nově měla podle mluvčího ministerstva obrany získat konzervativní média Breitbart News, One America News, konzervativní bulvár The New York Post či server HuffPost, označovaný za progresivní.

