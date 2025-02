Trump: Jsem odhodlán koupit a vlastnit Gazu

Americký prezident Donald Trump zopakoval, že Spojené státy mají v úmyslu „koupit a vlastnit“ Pásmo Gazy. Uvedl ale, že části tohoto palestinského území by mohly dát některým blízkovýchodním zemím. Trump to řekl na palubě prezidentského speciálu Air Force One.

Reklama

Jeho vyjádření podle agentury Reuters opět odmítlo politické vedení palestinského hnutí Hamás, které Gazu ovládlo v roce 2007 a s nímž tam vede od října 2023 válku Izrael. Trump také řekl, že je otevřen možnosti, aby palestinské běžence přijaly i Spojené státy, ale že takové žádosti by byly posuzovány „případ od případu“.

„Jsem odhodlán koupit a vlastnit Gazu. Jakmile ji obnovíme, můžeme ji dát státům na Blízkém východě, aby její části postavily, jiní to mohou udělat za našeho dohledu. Ale jsme odhodláni ji vlastnit...a zajistit, aby se tam nevrátil Hamás,“ řekl v neděli večer Trump. Zopakoval, že v Gaze se nyní Palestinci „nemají kam vrátit“ a že je to „místo demolice“.

Azurové pobřeží Blízkého východu

Trump minulý týden po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě prohlásil, že Spojené státy chtějí převzít Pásmo Gazy a přestavět ho poté, co bude místní palestinské obyvatelstvo přesídleno jinam. Trump také řekl, že Gazu si představuje jako „Azurové pobřeží Blízkého východu“.

Možné vysídlení Palestinců z Pásma Gazy odmítly arabské země i řada západních států a generální tajemník OSN António Guterres v této souvislosti varoval před etnickými čistkami. Mnozí mají obavy, že by se vysídlení Palestinci už nemohli do Gazy vrátit a těžko by pak mohl vzniknout palestinský stát vedle izraelského, což je podle řady názorů jediné možné řešení letitého izraelsko-palestinského konfliktu.

Reklama

Trump v neděli večer také řekl, že se „brzy“ setká s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím a s korunním princem Muhammadem bin Salmán, faktickým lídrem Saúdské Arábie, a že očekává, že po rozhovoru s ním jejich země Palestince přijmou. Vedení Egypta i Saúdské Arábie ale už dříve Trumpův plán odmítly, stejně jako to udělalo Jordánsko, s jehož králem Abdalláhem II. se má americký prezident setkat v úterý v Bílém domě. Podle Reuters se král Trumpovi chystá mimo jiné říci, že jeho plán na vysídlení Gazy zesílí radikalismus na Blízkém východě.

Trumpovy nejnovější výroky stran Gazy opět odsoudilo vedení Hamásu, organizace, kterou USA, Izrael i EU považují za teroristickou. Člen jejího politického vedení Izzat Rišk podle Reuters řekl, že „Palestinci všechny plány na vysídlení překazí“.

Evropská unie chce omezit kácení stromů. Finové a Švédové se bouří Zprávy z firem Ve Švédsku a sousedním Finsku je lesnictví se všemi s ním spojenými následnými pracemi velkou částí hospodářství. Ve Švédsku vlastní asi 300 tisíc lidí celkem polovinu lesů země. Ve Finsku patří 60 procent lesů 600 tisícům majitelů. Vlastníci jsou zatím schopni hospodařit a těžit v rámci jednoduchých předpisů. To se však má změnit. nos Přečíst článek