Trump zavádí na Čínu 104procentní clo

Cla na dovoz z Číny do Spojených států se od středy zvýší na 104 procent. Oznámil to v úterý podle agentury AFP Bílý dům, který tak naplňuje hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump minulý týden představil rozsáhlá cla na zboží prakticky ze všech zemí. Na Čínu se rozhodl uvalit 34procentní poplatek, což celkové clo na dovoz z Číny do USA zvýšilo na 54 procent. Peking na Trumpův krok v pátek reagoval oznámením svého dodatečného 34procentního cla na veškerý dovoz ze Spojených států.

V pondělí šéf Bílého domu pohrozil, že pokud Peking toto ohlášené clo nezruší, uvalí na Čínu od středy další clo ve výši 50 procent. Podle agentury Reuters se v úterý prezident rozhodl tuto hrozbu uskutečnit poté, co Čína do stanoveného termínu odvetné clo nezrušila.

Trumpova mluvčí Karoline Leavittová v úterý podle Reuters uvedla, že na Bílý dům se obrátilo téměř 70 zemí, které by chtěly zahájit jednání o nových clech. Dodala, že USA přistoupí k dohodám, pokud budou ve prospěch amerických pracovníků a budou řešit chronické obchodní deficity USA.

Mluvčí Evropské komise v úterý uvedl, že Evropská unie se chce stále vyhnout obchodní válce se Spojenými státy, a to navzdory tomu, že americká administrativa odmítla nabídku nulových cel v průmyslu, kterou Brusel předložil.

