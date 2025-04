Čína vrací úder: na veškerý dovoz z USA uvalí dodatečné clo 34 procent

Čína od 10. dubna zavede dodatečné 34procentní clo na veškerý dovoz ze Spojených států. S odvoláním na čínské ministerstvo financí o tom informují tiskové agentury. Jde o reakci na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu oznámil novou sadu cel na dovoz z většiny zemí světa. Na Čínu se bude vztahovat 34procentní poplatek, celkové clo na dovoz z Číny do USA se tím zvýší na 54 procent.

Čína zároveň pozastavila dovozní povolení šesti firmám „spojeným s USA“ a zavedla omezení vývozu u dalších 16 amerických společností, uvedl hongkongský list South China Morning Post. Kromě toho Čína zavede další omezení na vývoz některých nerostů vzácných zemin.

Oznámení odvetných opatření přichází po zprávě, že čínské ministerstvo obchodu ráno zavedení amerických cel odsoudilo. „Jde o typický akt jednostranné šikany,“ uvedlo ministerstvo.

Čínské ministerstvo obchodu zároveň vyzvalo Washington, aby cla okamžitě zrušil a případné spory řešil dialogem s obchodními partnery. Americká politika podle Pekingu ohrožuje složitě získanou rovnováhu dosaženou za léta mnohostranných obchodních jednání.

Spojené státy už 3. března na 20 procent zdvojnásobily dodatečná cla na dovoz z Číny. Prezident Trump obvinil Čínu, že vyváží přísady používané pro výrobu opioidu fentanyl. Čína obvinění odmítla a tvrdí, že ji Washington vydírá. Tento týden ve středu pak Trump oznámil novou sadu cel, která nazývá recipročními. Sazby pro jednotlivé země se liší.

