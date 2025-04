Stanislav Šulc: Trumpova monstrcla jsou tu. Jaké scénáře lze čekat?

USA vs. zbytek světa, kolo první. Zatím se zdá, že jediný, kdo se pokouší s Donaldem Trumpem hrát si na obchodní válku je Čína. Evropská unie zatím svou reakci nepřehání a snaží se nezasáhnout nejcitlivější Trumpova místa. Pokud situace vydrží taková, jaká je, eufemisticky řečeno to nebude dobré. Scénáře ale mohou být i daleko temnější i světlejší. Možností vývoje jsou desítky. Zde je několik z těch, které by mohly být pravděpodobné.

Scénář první: Obchodní válka jen USA a Číny

Tento scénář se nyní zdá relativně pravděpodobný. Svět totiž nesměřuje k nějaké totální obchodní válce všech proti USA, ale postupně (a nejspíš velmi rychle) situace vygraduje v jasný, přehledný a vlastně jednoduchý střet mezi USA a Čínou. Ostatně právě Čínu považují političtí lídři největší ekonomiky světa za hlavního nepřítele již patnáct let.

Tento scénář má spoustu rovin. Předně: v USA nejspíš poroste inflace, Čína se pokusí svůj masivní export nasměřovat do zbytku světa, což naopak krátkodobě pomůže evropské inflaci, ale dlouhodobě to i Evropu povede k výraznější ochranářské politice, pravděpodobně nejspíš vůči Číně, protože jinak by si podsekla svůj již tak rozkolísaný průmysl.

Nicméně vzhledem k tomu, že Čína je klíčovým dodavatelem řady produktů, zejména těch nutných pro zelenou transformaci, může dojít ke skutečně ekonomicky (a nikoli ideologicky) motivovanému přehodnocení zelené dohody.

Problém je, že se do ostrého konfliktu dostanou dvě nejsilnější ekonomiky světa. A obchodní válka může poměrně zakrátko přerůst ve žhavou válku, ostatně nedávné čínské cvičení u Tchaj-wanu tomu rozhodně napovídá. Význam tohoto malého ostrovního státu je pro globální rovnováhu přitom klíčový, jak upozorňuje například politický geograf Tim Marshall. Pokud by USA přišly o tohoto spojence, k Číně by se přidaly významní hráči v Pacifiku, kteří doposud drží neutrální, či mírně proamerické pozice.

Scénář druhý: EU se pustí do obchodní války

Vraťme se o pár let zpět a připomeňme, že tehdy celá řada politologů a ekonomů hlásala tezi, že Evropská unie trpí nedostatkem „leadershipu“. Nyní titíž politologové a ekonomové hlásají, hlavně ať Evropská komise nejde do žádného otevřeného konfliktu s americkým prezidentem. Tedy volně přeloženo, hlavně nejednejme z pozice síly.

Reprezentanti EU zatím tato volání respektují a snaží se s Trumpem jednat relativně férově. Přistoupili na jeho argumentaci, byť často nesmyslnou, nabídli vymazání mnoha obchodních bariér. Trump odmítl. Je to prý málo.

EU tedy vyslyšela původní volání politologů a ekonomů a začíná jednat z pozice lídra. Členské státy EU dnes podpořily návrh Evropské komise na zavedení odvetných cel v reakci na americká cla na ocel a hliník. Blok uvalí 25procentní clo na širokou škálu vývozu z USA, včetně sójových bobů, kukuřice, rýže, mandlí, pomerančového džusu, brusinek, tabáku, železa, oceli, hliníku, některých lodí a vozidel, textilu a určitých oděvů a různých typů make-upu. Platit začínají příští týden, takže má Donald Trump čas popřemýšlet, jak moc tato cílená cla zasáhnou republikánské státy.

Jak ukazuje aktuální situace s Čínou, Trump si to ale pravděpodobně nenechá líbit a bude jako u mariáše navyšovat a navyšovat.

Samozřejmě, že to evropskou ekonomiku bude bolet, bude to dokonce hodně stát a výsledek nebude pozitivní, respektive v krátkodobém horizontu bude tragický (nejen pro EU, ale i pro USA a zbytek světa). Střednědobě by ale EU mohla tuto šanci využít na radikální trasformaci, zrušení veškerých vnitřních obchodních bariér, které si především staré unijní státy nadále drží. Vlastně jednoduše: naplnila by se vize nastíněná v kultovní (a velmi často zcela špatně citované) Draghiho zprávě.

To by mohlo nadchnout i fanoušky zbrojení, na vývoj letadel a další vojenské techniky by se mohly posílat stovky miliard eur. A třeba by došlo i na vývoj něčeho pro budoucnost, ostatně zbrojní průmysl byl tradičně velmi silným nositelem inovací.

Druhá část tohoto scénáře by mimochodem mohla nastat i v případě, že by se EU do žádné excesivní partie s USA nepustila. Nicméně dělat zásadní reformy „jen tak“, tedy bez tlaku okolností není úplně časté, takže to bez nějakého většího propadu nejspíš nepůjde.

Scénář třetí: Trumpa dožene realita

Optimistický, tedy téměř zcela nepravděpodobný scénář. Tedy přinejmenším pokud budeme vnímat jen hard verzi takového scénáře. Ta by vypadala tak, že by pod tlakem nejprve investorů, následně všech republikánů, a nakonec i svých poradců Donald Trump přišel s tím, že cla ruší, protože se to zkrátka nepovedlo. Ne, nic takového nenastane.

Ale určitá „soft“ verze už tak nereálná není. Trump potřebuje vítězství, musí sebe i své voliče přesvědčit, že docílil svého. Takže postupně se on (jako v případě Izraele), nebo nějaký jeho velmi nízký úředník (jako v případě většiny ostatních) setká s lídry jednotlivých zemí a domluví se na vítězném scénáři pro USA. Že si 2. dubna představoval, že vítězný scénář bude představovat několik bilionů dolarů na účtě jeho či americké vlády, to je nejspíš pravda. Že by to to nakonec v případě naplnění tohoto scénáře bylo výrazně méně, to je velice pravděpodobné.

