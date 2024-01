Trump je vinen, rozhodl soud. Poškozené novinářce musí zaplatit skoro dvě miliardy

Soud v New Yorku nařídil bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zaplatit dalších 83,3 milionu dolarů (asi 1,9 miliardy korun) novinářce Jean Carrollové jako odškodnění za poškození její pověsti. Trump novinářku pomlouval, že je lhářka, poté, co jej Carrollová obvinila, že ji sexuálně zneužil. Bývalý americký prezident v reakci na verdikt přislíbil, že se odvolá.

Reklama

Někdejší sloupkařka časopisu Elle požadovala odškodné ve výši nejméně deseti milionů dolarů (228 milionů korun) kvůli tomu, že Trump v červnu 2019 popřel, že ji v polovině 90. let sexuálně zneužil v šatně obchodního domu na Manhattanu. Porota, v níž bylo sedm mužů a dvě ženy, k rozhodnutí podle agentury Reuters došla za méně než tři hodiny a svým verdiktem vysoce překonala minimální sumu, které se Carrollová domáhala.

Trump, který se předtím účastnil většiny pětidenního projednávání případu před soudem na Manhattanu, vyřknutí rozhodnutí přítomen nebyl. Na verdikt ale reagoval rychle. „Náš právní systém se naprosto vymknul kontrole, používá se jako politická zbraň,“ citovala z jeho vyjádření agentura AP. Rozhodnutí exprezident označil za „naprosto směšné“, zatímco Carrollová jej uvítala s úsměvem.

V souboji, který většina Američanů nechce, by Trump nad Bidenem zvítězil, uvedl průzkum Leaders Americký exprezident Donald Trump by podle aktuálních průzkumů zvítězil v očekávaném souboji o Bílý dům s nynější hlavou státu Joem Bidenem. Jeho současnou převahu potvrzuje nová sondáž společnosti Ipsos pro agenturu Reuters, podle níž by pro republikána hlasovalo 40 procent voličů, zatímco pro demokrata Bidena 34 procent. ČTK Přečíst článek

Jak podotýkají agentury, případ může zkomplikovat Trumpovy snahy znovu se stát prezidentem v listopadových volbách. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se o tento úřad opět střetne s nynější hlavou státu Joem Bidenem.

Loni v květnu porota v odděleném občanskoprávním sporu dospěla k závěru, že Trump novinářku před lety sexuálně zneužil a následně ji pomluvil, když její nařčení označil za podvod. Za to jí bylo loni přisouzeno odškodné pět milionů dolarů (114 milionů korun).

Karel Pučelík: Trump vítězství oslavil stylem mafiánského bosse, Biden symbolicky vyhrál i bez kampaně Názory Republikánské primárky v New Hampshire vyhrál Donald Trump, který se následně opřel do své jediné konkurentky Nikky Haleyové. Mezi demokraty uspěl Joe Biden, i když v podivných a bezvýznamných volbách o hlasy oficiálně vůbec nestál. Rýsuje se tak repríza posledního prezidentského duelu. Karel Pučelík Přečíst článek

Exprezident ve čtvrtek u soudu uvedl, že si naprosto stojí za svou dřívější výpovědí, že Carrollovou nezneužil. Před svou výpovědí Trump podle BBC prohlásil „tuto ženu jsem nikdy nepotkal“, načež jej soudce Lewis Kaplan napomenul, že hlasitým mluvením narušuje průběh soudního řízení.

Právníci Carrollové u soudu přehráli nahrávky z Trumpovy dřívější výpovědi, v nichž označil novinářku za „duševně chorou“ a „šílenou“ a pohrozil, že ji zažaluje. „Je to falešné obvinění, nikdy k tomu nedošlo, nikdy by k tomu nedošlo,“ uvedl ve výpovědi exprezident.