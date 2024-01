Karel Pučelík: Trump vítězství oslavil stylem mafiánského bosse, Biden symbolicky vyhrál i bez kampaně

Republikánské primárky v New Hampshire vyhrál Donald Trump, který se následně opřel do své jediné konkurentky Nikky Haleyové. Mezi demokraty uspěl Joe Biden, i když v podivných a bezvýznamných volbách o hlasy oficiálně vůbec nestál. Rýsuje se tak repríza posledního prezidentského duelu.

Spojené státy jsou po primárkách v severovýchodním New Hampshire zase o kousek blíže obávanému scénáři, ve kterém se o Bílý dům opět utkají Donald Trump a Joe Biden. I když v ani ne dvoumilionovém státě podobě jako v Iowě o moc nešlo, ukázaly se silné pozice dosavadních favoritů na prezidentské nominace svých stran.

Ostře sledované byly především primárky republikánské strany, kde už jde prakticky jen o dvě jména, a to exprezidenta Donalda Trumpa a kandidátky stranické opozice Nikki Haleyové. Ron DeSantis minulý týden z množiny uchazečů vypadl a podpořil Trumpa. Bývalá guvernérka upnula pozornost právě k New Hampshire a doufala, že se jí podaří uskutečnit průlom, jak naznačovaly průzkumy. Tento scénář se však úplně nenaplnil.

Donald Trump dostal přes 54 procent hlasů a vyhrál, Haleyová získala jen něco málo přes 43 procent, což je poměrně velký odstup. Haleyová doufala minimálně v mnohem těsnější rozdíl, přičemž spoléhala na sílu nezávislých voličů. Kromě obyvatel registrovaných k podpoře jedné ze stran totiž mohli přijít i nezávislí, kteří si vybírali, jestli chtějí hlasovat v soutěži republikánů nebo demokratů. Ani to ale Haleyové nepomohlo. Data ale ukazují, že umírnění voliči republikánů houfně hlasovali pro ni, což je důvod k zamyšlení pro Trumpa, část této skupiny totiž bude v případném souboji s Bidenem potřebovat.

Je tu ještě mnoho proměnných politického i nepolitického charakteru, ale zdá se, že by nyní už bylo poměrně velké překvapení, kdyby Trump nakonec republikánkou nominaci nezískal. Haleyová ale přesto boj nevzdává. Kampaň potáhne minimálně do začátku února, kdy se s Trumpem utká na domácí půdě Jižní Karolíny, kde byla léta guvernérkou.

Samozřejmě už sílí i hlasy požadující, aby kampaň ukončila. Trump a jeho lidé by se už prý rádi koncentrovali na samotné volby. Místo oslavných slov na pódiu po hlasování zlostně hřímal a opakoval své lživé fráze minulých o ukradených volbách. „Jako římský císař nebo mafiánský boss využil Trump svůj vítězný projev v New Hampshire k ponížení svých bývalých protivníků - a k zlověstným výhrůžkám svému poslednímu soupeři,“ popsal washingtonský zpravodaj deníku The Guardian David Smith.

Že se navážel do Haleyové, které dal přezdívku „Tricky Nikky“, u Trumpa nepřekvapí, ale nepěkných chvil si museli užít i jeho podporovatelé. Na pódiu vystoupil odstoupivší kandidát Vivek Ramaswamy, který od Trumpa dostal právo promluvit s lakonickou poznámkou: „Pokud to bude trvat minutu nebo méně.“ Za Trumpa se obrazně i fyzicky postavil i další neúspěšný uchazeč Tim Scott, který je senátorem ze státu Haleyové, která ho navíc jako guvernérka do Senátu vytáhla. „Vy ji musíte hodně nenávidět,“ řekl do mikrofonu Trump. Následovala chvilka trapného ticha, kdy ani Scott ani přihlížející nevěděli, jak zareagovat.

Demokratické „trucprimárky“

V New Hampshire se o hlasy poprvé ucházeli i demokraté, i když výsledky mají pouze symbolický význam. Stát totiž tradičně býval první zastávkou demokratických primárek, ovšem vedení strany vloni rozhodlo, že tuto „výsadu“ dostane Jižní Karolína. Za tímto záměrem stojí snaha, aby rozmanitější obyvatelstvo mohlo vyjádřit své preference dříve.

Většinově bělošský a bohatý New Hampshire se ale nevzdal a na své pozici prvního státu primárek trval, na protest dokonce své hlasování zorganizoval. Výsledkem je, že voliči k urnám přišli, ale vítěz nezískal žádné volitele. Vedení demokratů už předtím uvedlo, že je celá taškařice „bezvýznamná“, a proto se na kandidátce ani neobjevilo jméno prezidenta Joe Bidena, který tu samozřejmě ani nevedl kampaň.

Biden se ve výsledcích nakonec přece jen objevil, protože voliči měli právo napsat na svůj lístek i jméno mimo oficiální kandidátku. To v úterý večer udělalo mnoho lidí, takže se úřadující prezident a jasný favorit dostal i přes nezájem s více než padesáti procenty na první místo. Senátor z Minnesoty Dean Phillips skončil druhý a ezoterička a autorka self help literatury Marianne Williamsonová třetí. O hlasy volitelů se bude na ostro soupeřit 3. února ve zmíněné Jižní Karolíně, ale jak ukázaly i newhampshireské volby „nanečisto“, bude to ve své podstatě formalita.

