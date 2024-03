Střelba v Rusku: Podezřelí měli kontakty na Ukrajině, tvrdí tajná služba FSB

Ruská tajná služba FSB podle médií tvrdí, že podezřelí z pátečního útoku v Krasnogorsku u Moskvy měli údajně kontakty na ukrajinské straně. Kyjev už v pátek odmítl, že by měl s útokem na koncertní síň cokoliv společného.

Reklama

Útočníci, kteří byli dnes ráno zadrženi, se pokoušeli ujet směrem k rusko-ukrajinské hranici. Předpokládaní teroristé údajně „měli kontakty na ukrajinské straně“, uvedla FSB podle listu Kommersant.

Tajná služba potvrdila, že čtyři podezřelí z pátečního útoku byli zadrženi v Brjanské oblasti na západě Ruska, tedy v blízkosti hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Postupně prý byli dopadeni v rozmezí několika hodin. Zatčení jsou nyní přepravováni do Moskvy, dodala FSB.

Celkem bylo v rámci vyšetřování zadrženo 11 lidí, informoval dnes dopoledne šéf FSB Alexandr Bortnikov ruského prezidenta Vladimira Putina. Počet obětí útoku podle nejnovější bilance vzrostl na 93 a úřady předpokládají, že to není konečný údaj.

Pokud se ukáže, že za útokem stála Ukrajina, měla by „dostat jasnou odpověď na bojišti“, prohlásil podle agentur ruský poslanec, bývalý generál Andrej Kartapolov.

K útoku se už v pátek přihlásila teroristická organizace Islámský stát, o autenticitě jejího vyjádření na sociálních sítích ale panují pochybnosti.

Jeden z ruských poslanců, který jako první informoval o dopadení podezřelých z útoku v Brjanské oblasti, uvedl, že v autě, které bylo zastaveno střelbou, byly nalezeny pasy občanů Tádžikistánu.

Přípravy na letní ofenzivu. Rusové plánují poslat na frontu statisíce vojáků Politika Rusko připravuje nové uskupení o velikosti zhruba 100 tisíc vojáků a není vyloučeno, že ho plánuje použít při možné letní ofenzivě, sdělil podle serveru RBK-Ukrajina velitel ukrajinských pozemních vojsk Oleksandr Pavljuk. ČTK Přečíst článek