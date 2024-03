Nejméně 40 mrtvých. Útok na koncertní síň v Rusku šokuje svět

Při útoku v koncertní síni ve městě Krasnogorsk na západním okraji Moskvy zahynuly podle předběžné bilance nejméně čtyři desítky lidí, další jsou zranění, uvádí ruská média.

Nejméně 40 lidí zahynulo při dnešním útoku v koncertní síni ve městě Krasnogorsk na západním okraji Moskvy. Uvedla to agentura TASS s odkazem na předběžné údaje ruské tajné služby FSB, podle kterých je dalších více než 100 osob zraněno.

Ruské úřady začaly jeden z nejhorších útoků v zemi za poslední roky vyšetřovat jako teroristický čin. Budova Crocus City Hall, která mohla podle agentury TASS pojmout až 9000 návštěvníků, je v plamenech.

Nejméně čtyři útočníci v maskáčovém oblečení začali podle ruských agentur střílet - patrně z automatických zbraní - před vystoupením rockové kapely Piknik. Svědci z místa agentuře TASS řekli, že ozbrojenci začali zblízka pálit do lidí téměř okamžitě po vstupu do budovy, nedaleko bezpečnostních rámů u vchodů. V prostorách také zřejmě použili výbušniny, které vyvolaly mohutný požár. Další exploze se z místa ozvala o něco později.

Agentura TASS zveřejnila fotografii, na které z budovy stoupá temný kouř a šlehají plameny, které se hasiči snažili zvládnout i s pomocí helikoptéry. Oheň zachvátil asi třetinu budovy a uvěznil na střeše neupřesněný počet lidí. Okolo stovky návštěvníků koncertu se podařilo evakuovat.

Meduza upozornila na videa sdílená na telegramu, na kterých lidé prchají z koncertní síně. Na dalších neověřených záběrech z budovy je slyšet střelba, na zemi leží nehybná těla.

Jasná bezprostředně není totožnost ozbrojenců, ani jejich motiv. Rusko od února 2022 vede agresivní válku na Ukrajině, přičemž Kyjev se snaží o útoky také na infrastrukturu na ruském území, například na ropné rafinerie. Ukrajina své spojování s útokem večer jednoznačně odmítla.

