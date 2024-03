Ruští vyšetřovatelé mají důkaz. Ukrajinci měli vazby na střelce z Moskvy, tvrdí

Ruský vyšetřovací výbor uvedl, že získal důkazy o vazbě mezi pachateli nedávného teroristického útoku v Krasnogorsku u Moskvy a Ukrajinou. Podle vyjádření výboru útočníkům poskytli hotovost a finance v kryptoměně ukrajinští nacionalisté, napsala ruská agentura RIA Novost. USA v reakci uvedly, že za útok je odpovědný výhradně Islámský stát, prohlásil bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.

Reklama

Moskva už dříve naznačovala údajné spojení útočníků s Ukrajinou, Kyjev jakékoliv vazby důrazně popřel. K útoku u Moskvy, který připravil o život přes 140 lidí, se opakovaně přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS).

Ruští vyšetřovatelé tvrdí, že pachatelé teroristického útoku obdrželi z území Ukrajiny „značné částky“, které použili při přípravě útoku na koncertní síň, napsal list Kommersant. „Na základě práce se zadrženými teroristy, prozkoumání u nich zabavených technických zařízení a analýze informací o finančních transakcích byly získány důkazy o jejich spojení s ukrajinskými nacionalisty,“ uvedl podle Kommersantu ruský vyšetřovací výbor.

Ruské úřady kvůli útoku zadržely přes deset lidí, včetně předpokládaných pachatelů. Většina z nich pochází z Tádžikistánu.

Moskva, která vede na Ukrajině od února 2022 rozsáhlou vojenskou agresi, už dříve naznačovala, že útočníci byli napojeni na Ukrajinu. Kyjev jakoukoliv účast kategoricky odmítl.

Spojené státy Rusko několik dní před událostí varovaly před plány extremistů. K útoku se opakovaně přihlásil Islámský stát, který také zveřejnil záběry pořízené útočníky během vraždění. Washington dnes nová ruská tvrzení označil za „nesmysl“. Mluvčí Bílého domu John Kirby zopakoval, že za střelbu je odpovědný výhradně Islámský stát.

Počet obětí pátečního teroristického útoku v koncertní síni v Krasnogorsku na předměstí Moskvy podle poslední oficiální bilance ruských úřadů připravil o život 143 lidí, stovky osob jsou zraněny.

Putin: Zničíme každou stíhačku F-16, kterou Ukrajinci použijí. Jaké má plány s Českem? Politika Nasazení západních bojových letounů F-16 na ukrajinské straně nezmění situaci na bojišti. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin během středečního projevu k vojenským pilotům. Tyto letouny však jsou schopny nést jaderné zbraně, čemuž Rusko přizpůsobí svou strategii, řekl Putin podle agentury Reuters. Ruský prezident také vyvrátil, že by Rusko zaútočilo na Polsko či Česko. ČTK Přečíst článek

Rusům to ulítlo. Jejich střela s plochou dráhou letu zamířila nad Polsko Zprávy z firem Rusko při útoku na západní Ukrajinu narušilo svou střelou s plochou dráhou letu polský vzdušný prostor, oznámilo velitelství polských ozbrojených síl. Incident se podle něj stal nad ránem. O incidentu byl informován polský prezident Andrzej Duda, informace o narušení hranic NATO byly předány také polským spojencům v Severoatlantické alianci, uvedla polská média. ČTK Přečíst článek