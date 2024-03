Stanislav Šulc: Konec lží. Válka je skutečně válka. A bude mobilizace

Ruský režim přestal lhát. Válku na Ukrajině už konečně označil za válku. Zároveň dodal, že doposud to válka nebyla, ale že akce Západu jsou natolik zásadní, že je potřeba postoupit do další fáze a začít tedy skutečně konečně válčit. Oznámení přichází ve chvíli, kdy Západ nabírá prostředky pro Ukrajinu, a naopak Rusko přichází o značný penězovod. Takže to je příprava na mobilizaci, nic víc.

„Jsme ve válečném stavu. Ano, začalo to jako speciální vojenská operace, ale jakmile se tam zformovala tato skupina, když se toho na straně Ukrajiny účastnil kolektivní Západ, už se to pro nás stalo válkou. Jsem o tom přesvědčen. A každý by to měl pochopit pro svou vnitřní mobilizaci,“ konstatoval mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

Tak Rusko v pátek de facto přiznalo, že konečně začíná válčit. Oznámení přichází v den, kdy Rusko vyslalo značné množství raket na ukrajinské energetické cíle, což má nejspíš celé působit jako opravdu silná ofenziva.

Skutečnost ale může po Peskovových slovech mnohem barvitější. A pro Rusko mnohem komplikovanější.

Bude mobilizace?

Předně pokud to další dny nepotvrdí a neukáže se, že Rusko celou dobu ne-válčení předstíralo neschopnost, a nepovede se mu Ukrajinu převálcovat v dalších dvou třech dnech, tak rozhodně nelze čekat žádnou radikální změnu na frontě. A pak slova o začátku válčení budou buď rétorické cvičení pro místní publikum, nebo, a to je pravděpodobnější, jde o přípravu pro další oznámení, které již učiní prezident Putin sám. A jeho obsahem nebude nic jiného než další mobilizace. Nicméně vyhlásit mobilizaci civilního obyvatelstva, aniž by formálně Rusko vyhlásilo komukoli válku, je považováno za válčený zločin, bude minimálně zajímavé sledovat, jak se s tím Rusko popasuje.

Bolestivý kontext pro Rusko

Rusko se při aktuálním vývoji odvolává na jakési akce Západu, které je prý provokuje k přehodnocení, co se vlastně nyní děje na Ukrajině. Pomiňme, že jde o produkt nějakého blouznění, a přiznejme, že tlak Západu na Rusko opravdu sílí. Je tu kultovní česká iniciativa za nákup munice pro Ukrajinu, jednotlivé státy slibují a realizují další pomoc, dochází k nárůstu investic do zbrojení, také USA se přidávají se stále vyšší pomocí navzdory tomu, že republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump stále všem vysvětluje, že situace na Ukrajině je věcí Evropanů a on se chce raději zaměřit na hranici s Mexikem, přes niž do USA proudí levná pracovní síla.

Další mrzení pak Rusku uštědřila Indie. Ta po celou dobu ne-válčení kupovala od Rusů ropu se značným diskontem, protože na ropu Západ uvalil sankce a Rusko nemělo jak shánět peníze na válku. Nyní si však Indie uvědomila, že by rozšířené západní sankce na ruskou ropu mohly znamenat velké problémy pro největší demokracii světa. A Indie tak přestala ruskou ropu kupovat. Tím se jejím hlavním odběratelem stala Čína, která však je jako obchodní partner pro Rusko dílem nevyzpytatelná, dílem si hraje vlastní geopolitické hry.

Konec války v nedohlednu

Aktuální konec ruských lží nejspíš v krátkém horizontu nepřinese radikálnější změny a o vývoji na frontě z toho nelze usuzovat téměř nic. Konec války se nepřiblížil, ačkoli by si to jistě většina z nás přála.

Na druhou stranu pokud má aktuální konflikt na Ukrajině pokračovat v očekávatelných kolejích, kde válku přeruší nejprve příměří a pak mír, nyní alespoň všechny strany konfliktu nazývají válku skutečně válkou. Takže to je vlastně krok správným směrem.

