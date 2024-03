Přípravy na letní ofenzivu. Rusové plánují poslat na frontu statisíce vojáků

Rusko připravuje nové uskupení o velikosti zhruba 100 tisíc vojáků a není vyloučeno, že ho plánuje použít při možné letní ofenzivě, sdělil podle serveru RBK-Ukrajina velitel ukrajinských pozemních vojsk Oleksandr Pavljuk.

Ruský investigativní portál Vjortska pak napsal, že podle jeho zdrojů plánuje ruské ministerstvo obrany v nejbližší době vyslat do války dalších 300 tisíc lidí, především rezervistů, ale možná i branců, kterým skončí základní vojenská služba.

Podle Pavljuka není vyloučeno, že Rusové do léta nashromáždí dostatek sil a přejdou v jedné z oblastí fronty do ofenzivy. „Jsou to zatím ty nejhorší prognózy,“ uvedl. „Ruské plány neznáme úplně přesně. Je ale známo, že (Rusové) vytvářejí uskupení o více než 100 tisíc vojácích. Není to nutně kvůli nové ofenzivě, možná, že ho využijí k doplnění svých jednotek ztrácejících bojeschopnost,“ sdělil také velitel pozemních vojsk.

Podle ruského portálu Vjorstka je pak možné, že Rusko vyhlásí novou mobilizaci. Podle jeho zdrojů bude také nejspíše vyvíjen tlak na brance, aby podepsali kontrakt s armádou.

