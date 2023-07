Vypálené podniky a banky za miliardu eur. Francie po zuřivých protestech sčítá škody

Francie se pomalu vrací ke klidu. Po demonstracích, které vyvolala smrt sedmnáctiletého mladíka, jehož při dopravní kontrole zastřelil policista, se nyní sejde hlava státu Emmanuel Macron s dalšími více než dvěma sty starosty měst, obcí a městských částí, aby společně vyhodnotili celou situaci. Francouzská společnost Medef, největší federace zaměstnavatelů v zemi, odhadla, že škody způsobené násilnostmi by mohly přesáhnout jednu miliardu eur, tedy téměř 24 miliard korun. Epicentry násilností byla pařížská předměstí a další velká francouzská města.

Reklama

Celkem 200 podniků v celé zemi bylo vyrabováno, zničeno bylo na tři sta bankovních poboček a zuřivým davům neunikly ani například obchody s tabákem, těch bylo zničeno na 250. Poškozeny však byly také úřední budovy, školy, či radnice. Kromě těchto škod bylo podle odborníků poškozeno i jméno Francie, navíc v období hlavní letní sezóny, uvedla agentura Bloomberg.

Jak to vypadalo o nepokojích? Podívejte se do fotogalerie:

„Videozáznamy nepokojů, které kolovaly po celém světě, poškozovaly image naší země," řekl listu Le Parisien šéf společnosti Medef Geoffroy Roux de Bézieux. „Vždy je těžké říct, jestli dopad bude dlouhodobý, ale letos v létě určitě dojde k poklesu rezervací, i když sezona vypadala slibně," dodal.

Vláda hledá, jak pomoc podnikatelům

Ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že společně s pojišťovnami hledá řešení, jak co nejdříve pomoci podnikatelům, jejichž živnosti byly při demonstracích poškozeny. „Vláda může navíc zrušit sociální a fiskální poplatky pro majitele obchodů, kteří byli nejvíce zasaženi," řekl Le Maire. „Pokud váš obchod vyhořel a životní dílo lehlo popelem, stát musí stát po vašem boku. Uděláme vše, co je potřeba, aby se ekonomická aktivita v naší zemi mohla co nejrychleji v klidu znovu oživit,“ doplnil.

Prezident Emmanuel Macron se mezitím chystá na schůzku se starosty poškozených městských částí a měst. Na svém osobním twitterovém účtu také poděkoval policistům, hasičům a záchranářům, kteří zasahovali při demonstracích.

Situace se klidní

Noc na úterý byla ve francouzských ulicích, které v uplynulých dnech zažily násilné protesty kvůli zabití sedmnáctiletého mladíka při policejní kontrole, relativně klidná. Druhým dnem po sobě se obešla bez závažnějších incidentů, píše francouzský tisk. V Paříži a okolí výrazně klesl počet zadržených.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí pozdě večer vyzval k „udržení masivní přítomnosti" policie a bezpečnostních složek v ulicích. Podle něj to má přispět k „návratu klidu a pořádku". Podobně jako v předchozích dnech je stále připraveno k zásahu na 45 tisíc policistů a četníků v celé Francii.

Lukáš Kovanda: Stát vybírá suverénně nejvíce na daních. Cenou za to je hluboký propad životní úrovně Názory Stát vybírá historicky suverénně nejvíce na daních, a to se ještě dočká tučného inkasa mimořádné „daně z drahé elektřiny“. Státu svědčí výrazný růst ziskovosti nejen ČEZ, ale i podniků jako Agrofert – ten hlásí růst zisku o 124 procent, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Od pátku bylo v souvislosti s demonstracemi zadrženo na 3900 lidí, z nichž zhruba 1250 bylo nezletilých, píše agentura AFP s odkazem na údaje ministerstva spravedlnosti. Skoro čtyři stovky lidí stanuly před soudem ve zrychleném řízení. Ve Štrasburku padly tresty ve výši několik měsíců odnětí svobody.

Sbírky pro policistu i mrtvého mladíka

Na podporu policisty, který čelí obvinění z úmyslného zabití, se na internetu vybralo téměř 1,4 milionu eur (přes 33 milionů korun). Sbírku na webu GoFundMe, kde tvrdí, že policista dělal svou práci, založil bývalý politik Jean Messiha, který podporoval prezidentskou kandidaturu krajně pravicového kandidáta Érika Zemmoura. Do pondělního odpoledne přispělo více než 58 tisíc lidí, z nichž největší částku tři tisíce eur věnoval anonymní dárce.

Babička 17letého mladíka uvedla, že má kvůli sbírce zlomené srdce. „Vzal život mému vnukovi. Tento muž musí zaplatit, stejně jako všichni ostatní," řekla v neděli televizní stanici BFM TV. „Mám důvěru v justiční systém. Věřím ve spravedlnost," dodala.

V podobné sbírce na pomoc rodině zabitého mladíka se vybralo necelých 200 tisíc eur (4,7 milionu korun), uvedl list The Guardian.