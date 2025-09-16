Vyberte si z našich newsletterů

Rusové odvlekli z Ukrajiny na převýchovu možná až desetitisíce dětí, ukázala studie

Ukrajinské děti podstupují převýchovu na řadě míst v Rusku
Děti z Ukrajiny byly odvezeny na nejméně 210 míst v Rusku a na Moskvou okupovaném ukrajinském území, uvedla Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL) ve své nejnovější zprávě nazvané „Ukradené ukrajinské děti: Uvnitř ruské sítě převýchovy a militarizace“. Ve většině lokalit se podle ní odehrává převýchova dětí, která zahrnuje kulturní, vlastenecké nebo vojenské programy, jež jsou v souladu s proruským postojem a optikou. Moskva se k této zprávě zatím nevyjádřila, napsala agentura Reuters.

Podle Kyjeva Rusové v rozporu s Ženevskými úmluvami nelegálně odvlekli více než 19 500 dětí, podle HRL by jich mohlo být podstatně více. Podle ukrajinských úřadů se mezitím přes 1600 deportovaných dětí podařilo do vlasti vrátit. Moskva popírá odebírání dětí proti jejich vůli a tvrdí, že byly přemístěny, aby nepřišly k úhoně během bojů ve válečné zóně. Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi od února 2022.

Vojenské školy i sirotčince

HRL nyní uvedla, že identifikovala nově 156 míst, kam Rusové ukrajinské děti od začátku invaze do sousední země umístili. V předchozích zjištěních informovala o 54 takovýchto lokacích. Jejich skutečný počet je pravděpodobně vyšší, protože HRL řadu míst stále vyšetřuje a mohou existovat další lokace, které dosud nebyly identifikovány. Rusové podle laboratoře umístili ukrajinské děti mimo jiné do vojenských škol, zdravotnických nebo náboženských zařízení, sirotčinců, táborů, sanatorií ale i na vojenskou základnu.

Přinejmenším na 130 místech byly podle HRL ukrajinské děti podrobeny převýchově. V asi pětině zařízení jde o militarizační programy, jejichž součástí je bojový výcvik, montáže dronů, slavnostní přehlídky či vojenská historie. „Děti z Ukrajiny podstoupily vojenský výcvik v nejméně 39 lokalitách identifikovaných HRL,“ uvádí se ve zprávě, podle níž zhruba polovinu zařízení spravuje přímo ruská vláda.

„Tato studie sice neodpovídá na otázku, kolik dětí z Ukrajiny je v současné době v ruském držení, ale odhaluje logistickou a operační kapacitu vynaloženou na rusifikaci dětí odebraných z jejich domovských komunit na Ukrajině,“ uvádí HRL v úvodním slovu ke zprávě. Rusko podle něj provozuje potenciálně bezprecedentní systém rozsáhlých zařízení pro převýchovu, vojenský výcvik a ubytování, které jsou schopny pojmout desítky tisíc dětí z Ukrajiny.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska, což je válečný zločin, připomněla agentura Reuters.

Nejnovější zpráva Laboratoře pro humanitární výzkum Yaleovy univerzity je čtvrtou v řadě na téma ukrajinských dětí odvlečených do Ruska a je založena na informacích z otevřených zdrojů a na komerčních satelitních snímcích. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu letos v lednu, přitom ukončila financování tohoto programu. HRL mezitím požádala veřejnost o příspěvky, aby mohla ve své práci pokračovat.

Spojené státy budou deportovat držitele víz, kteří oslavovali zabití konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, jenž byl minulý týden zastřelen ze střechy při debatě v areálu univerzity v Utahu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to oznámil v příspěvku na sociální síti X s tím, že proces rušení víz již začal. Rubio oznámení učinil v době, kdy lidé napříč Spojenými státy čelí profesním důsledkům za komentáře nebo reakce na sociálních sítích týkající se Kirkovy smrti, píše server Axios.

„Amerika nebude hostit cizince, kteří oslavují smrt našich občanů. Probíhá rušení víz. Pokud jste zde na základě víza a oslavujete veřejné zavraždění politické osobnosti, připravte se na to, že budete deportováni. V této zemi nejste vítáni,“ napsal Rubio.

„Údaje pro Charlieho“

Internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation zároveň vytvořila databázi uživatelů sociálních sítí, kteří podle ní Kirka kritizovali nebo oslavovali jeho smrt, informuje Axios. Skupina tvrdí, že do nedělního večera identifikovala na 60 tisíc lidí, a vyzývá, aby jí lidé „poskytli údaje pro Charlieho“. Anonymní organizátoři uvedli, že jejich cílem je „odstranit levicové radikály“ a přeměnit personální skladbu vysokých škol, bezpečnostních složek, vlády, zdravotnictví, byrokracie či právních a finančních institucí.

Řada osob byla v USA kvůli komentářům o Kirkovi v zaměstnání suspendována či dokonce propuštěna. Politický analytik stanice MSNBC Matthew Dowd přišel o práci poté, co o Kirkově smrti řekl, že nenávistná slova vedou k nenávistným činům. Komentátorka deníku The Washington Post Karen Attiahová podle serveru Axios uvedla, že byla propuštěna za to, že se vyjádřila proti politickému násilí, dvojím rasovým standardům a apatii Ameriky ke zbraním.

Prezident Donald Trump v souvislosti s atentátem na Kirka obvinil „radikály z levice“ a uvedl, že bude stíhat každého, kdo se podílel na této „zrůdnosti“. Trump rovněž prohlásil, že se zaměří na další politické násilí, včetně organizací, které ho financují a podporují. Členové jeho administrativy se k jeho postoji připojili. Ministr dopravy Sean Duffy například pochválil leteckou společnost United Airlines za propuštění pilota, který Kirka kritizoval.

Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirkova vystoupení a debaty na univerzitách po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Konzervativní aktivista měl na sociální síti X 5,2 milionu sledujících a byl moderátorem populárního podcastu The Charlie Kirk Show.

Úřady v souvislosti s atentátem na Kirka zatkly 22letého Tylera Robinsona, který je podle státních záznamů registrovaným voličem, avšak není členem žádné politické strany. Guvernér Utahu Spencer Cox podle deníku The New York Times v neděli uvedl, že podezřelý je zastáncem „levicové ideologie“.

Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník The New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard korun) za pomluvu, list označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany, která je podle něj radikálně levicová. Žaloba, kterou republikánská hlava státu oznámila na své sociální síti Truth Social, přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

„Dnes mám tu velkou čest podat žalobu o 15 miliard dolarů za pomluvu a urážku na cti na The New York Times,“ napsal Trump. „Times se po desetiletí podílejí na lžích o vašem oblíbeném prezidentovi (o MNĚ!), mé rodině, obchodech, hnutí Amerika na prvním místě, MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) a o našem národě jako celku,“ poznamenal.

Sexuálně laděná gratulace

Agentura Reuters připomněla, že prezident deníku The New York Times pohrozil žalobou před týdnem poté, co list zveřejnil zprávu o sexuálně laděné gratulaci Epsteinovi včetně její kopie. Gratulace má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta ženského těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení. Bílý dům následně uvedl, že Trump gratulaci nepodepsal a ani nenačrtnul kresbu.

Gratulace byla součástí takzvané knihy blahopřání k Epsteinovým 50. narozeninám, do které podle médií přispěly i další osobnosti včetně někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona nebo prominentního právníka Alana Dershowitze, který dříve zastupoval Epsteina či Trumpa. Mezi gratulanty byl i nyní již bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson, který Epsteina označil za „nejlepšího kámoše“. Britský premiér Keir Starmer před týdnem Mandelsona kvůli jeho napojení na Epsteina odvolal z funkce.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

