Zeman: Odpověď na Putinovy jaderné výhružky nemůže být jen diplomatická

Nejen evropské státy by měly vyslat varování, že pokud Rusko použije na Ukrajině jaderné zbraně, bude následovat nejen diplomatická, ale i vojenská reakce. Po dnešním jednání s katarským emírem Tamimem bin Hamad Sáním v Praze to řekl prezident Miloš Zeman.

Reklama

Katar vždy apeluje na diplomacii při řešení sporů, každý konflikt se musí vyřešit jednáním u stolu, uvedl emír.

Obě země podle Zemana odsuzují ruskou agresi vůči Ukrajině. Hlava českého státu vyjádřila katarskému emírovi názor, že existuje vážné riziko nukleárního konfliktu vzhledem k ruským výhrůžkám. Domnívá se, že v takové situaci by nejen evropské státy měly reagovat razantní vojenskou odpovědí.

„A ještě před touto odpovědí by měly vyslat naprosto jasné varování, že pokud Ruská federace na ukrajinském území jaderné zbraně použije, bude reakce nikoli pouze diplomatická, ale i vojenská se všemi důsledky, které to může mít,” dodal Zeman.

Ruský prezident Vladimir Putin na konci září současně s oznámením částečné mobilizace pohrozil použitím jaderného arzenálu. Obvinil tehdy v projevu Západ z „jaderného vydírání” a pohrozil ruskou reakcí.

Putin ukradl část Ukrajiny. Území se nevzdám, vzkazuje. Západ anexi neuzná Politika Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci. Spolu s ním tak při ceremoniálu v Kremlu učinili zástupci těchto Ruskem okupovaných a ovládaných oblastí. Kyjev a Západ anexi odmítá. Mezinárodně neuznané Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika a rovněž Chersonská oblast a Záporožská oblasti dohromady představují zhruba 15 procent rozlohy celé Ukrajiny. ČTK, kuš Přečíst článek

Reklama