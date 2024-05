Problém pro Rusy? Na strategický průlom u Charkova nemají dost vojáků, uvedl americký generál

Ruská armáda nedisponuje dostatečným počtem vojáků k dosažení strategického průlomu v oblasti Charkova na severovýchodě Ukrajiny, uvedl podle agentury Reuters americký generál Christopher Cavoli, který je vrchním velitelem sil Severoatlantické aliance v Evropě, po jednání šéfů generálních štábů členských zemí NATO v Bruselu. Ukrajinské síly podle něj udrží v regionu své pozice.

„Rusové nedisponují počtem potřebným ke strategickému průlomu,“ řekl Cavoli. „Přesněji řečeno, nemají k tomu dovednosti a schopnosti, aby to dokázali, a aby operovali v rozsahu nezbytném k využití jakéhokoli průlomu ke strategické výhodě,“ dodal. Podle Cavoliho mají schopnost dosáhnout lokálních pokroků, ale zaznamenali také ztráty. Neuvedl žádné údaje o počtu vojáků, které Rusko v oblasti nasadilo.

Rusko minulý týden obnovilo pozemní ofenzivu na severu Charkovské oblasti, a otevřelo tím novou frontu. Podle dřívějších informací agentury AP se tam následně zmocnilo území o rozloze přibližně 100 až 125 kilometrů čtverečních, což zahrnuje přibližně sedm vesnic. Rusko podle Reuters tvrdí, že obsadilo 12 obcí.

Situace zůstává složitá

Kyjev poté oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli situaci na frontě zrušil plánované zahraniční návštěvy. Zelenskyj dnes uvedl, že se vypravil do Charkova, kde jednal s veliteli ukrajinské armády. Situace je podle něj k dnešnímu dni obecně pod kontrolou, ale zůstává extrémně složitá.

Rusko postupuje při zvyšování svých průmyslových kapacit v obranném sektoru rychleji než Evropa a Severní Amerika, upozornil po jednání Vojenského výboru NATO v Bruselu jeho předseda, admirál Rob Bauer.

Bauer uvedl, že brzy očekává „vážné zlepšení“ v množství munice, kterou ukrajinské síly dostanou. Podle oficiálních představitelů ruské síly v tomto ohledu někdy převyšují ukrajinské jednotky i desetkrát.

Nedostatek munice na Ukrajině byl částečně způsoben několikaměsíčním zpožděním při prosazování velkého balíčku vojenské pomoci pro Ukrajinu v americkém Kongresu.

Cavoli uvedl, že spojenci nyní dodávají „obrovské množství“ munice a systémů protivzdušné obrany krátkého dosahu a „značné množství“ obrněných vozidel, které pomohou v boji proti postupu u Charkova. „Jsem ve velmi úzkém kontaktu s našimi ukrajinskými kolegy. A jsem přesvědčen, že se jim podaří udržet linii,“ řekl.