Přibližně 280 občanů Srí Lanky bylo naverbováno, aby bojovalo na obou stranách konfliktu na Ukrajině. Uvedli to srílanští úředníci, kteří byli pověřeni vyšetřováním zapojení svých krajanů do války, informuje agentura AFP.

„Obdrželi jsme stížnosti od přibližně 280 rodinných příslušníků,“ řekl agentuře AFP ministr bezpečnosti Tiran Alles. Stížnosti rodin přicházejí od chvíle, kdy ministerstvo obrany minulý týden zřídilo speciální jednotku, která má shromažďovat informace o Srílančanech, kteří odcestovali do Ruska a na Ukrajinu.

Většina z nich byla naverbována ruskou armádou a oklamána příslibem vysokého výdělku a falešnými ujištěními, že nebudou vysláni do bojových misí, řekl v parlamentu poslanec Gamini Valeboda. Oficiální počet Srílančanů zabitých v konfliktu parlament nezveřejnil.

Nejezděte tam

Oznámení zveřejněné na internetových stránkách ministerstva obrany vyzývá rodiny, aby „poskytly informace o vysloužilých srílanských vojácích, kteří se zapojili do rusko-ukrajinské války“. Úřady opakovaně vyzývaly občany Srí Lanky, aby do Ruska nebo na Ukrajinu nejezdili a války se neúčastnili.

Srílanská policie už dříve zatkla dva bývalé důstojníky, z nichž jeden z nich zastával v armádě vysokou hodnost, na základě obvinění z nelegálního náboru bojovníků pro ruské žoldnéřské společnosti.

Také sousední země Srí Lanky Indie a Nepál potvrdily, že mnoho jejich občanů bylo v uplynulém roce naverbováno do bojů po boku ruské armády na Ukrajině. Za více než dva roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu podle různých odhadů zahynuly nebo byly zraněny desítky tisíc ruských vojáků, což přimělo Moskvu hledat nové bojovníky v zahraničí.

Srílančanům v odchodu do zahraničí nebrání žádná omezení a mnoho obyvatel ostrov opustilo po bezprecedentní hospodářské krizi v roce 2022.

