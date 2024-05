Americké zbraně jsou již na Ukrajině. Další vojenská pomoc bude rychlejší, uvedl poradce Bílého domu

Americká vojenská pomoc pro Ukrajinu v rámci balíku, který Kongres schválil koncem dubna, již dorazila do země čelící ruské agresi, uvedl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Washington učiní vše, aby další podporu dostal Kyjev v době sílící ruské ofenzivy co nejrychleji, dodal Sullivan.

Američtí zákonodárci se po měsících dohadů a odkladů před třemi týdny shodli na uvolnění 61 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) v rámci vojenské podpory pro Kyjev. Vláda prezidenta Joea Bidena krátce nato oznámila, že Spojené státy nakoupí pro Ukrajinu rakety do protivzdušných baterií, další druhy munice, drony či systémy na jejich zneškodňování.

Co možná nejrychleji

Sullivan dnes řekl, že první část vojenské pomoci je již na Ukrajině. USA podle něho učiní „vše, co je v lidských silách“, aby i další dodávky doputovaly do bránící se země co nejrychleji.

Ukrajina i evropské země dlouhodobě apelovaly na USA, aby se schvalováním zmíněného balíku neváhaly. Požadavky republikánů v Kongresu, kterým odmítali demokraté vyjít vstříc, však vyjednávání nadlouho zablokovaly.

