Pražská nemehla. Hlavní město ještě dlouho nebude mít nové vedení

Co se vleče, neuteče. Tomu nejspíš věří pražští zastupitelé, kteří přerušili ustavující zasedání do 24. listopadu. Hlavní město tak ani více než měsíc po komunálních volbách nemá nové vedení. Volba primátora, jeho náměstků a radních byla přeložena až na pokračující zasedání.

Povolební vyjednávání začala ihned po volbách, dosud se však strany na nové koalici nedomluvily. Vítězné Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) opakuje, že chce radu na vládním půdorysu s Piráty a STAN. Hnutí ANO nabídlo Spolu toleranci menšinové rady, v 65členném zastupitelstvu mají těsnou většinu 33 hlasů. Spolu nabídku nepřijalo.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.

Ondřej Prokop šéfem kontrolního výboru

Jednání ve čtvrtek zastupitelé zahájili složením slibu, zazněla státní hymna a pak bylo zasedání na několik hodin přerušeno. Poté zastupitelé schválili program a v rámci jednání zvolili členy a předsedy magistrátních výborů, předsedou kontrolního se stal Ondřej Prokop (ANO), finančního Zdeněk Kovářík (ODS) a školského Daniel Mazur (Piráti).

Zvoleni byli rovněž zmocněnci mj. pro řízení městské policie, územní plánování nebo pro kauzu Dozimetr. Schváleny byly také dva materiály, které nesnesly odkladu, a sice o evropských dotacích pro městské části a o účasti Prahy na veletrhu Mipim.

Stín kauzy Dozimetr

Jednání provázely spory, diskuse se týkaly například složení výborů. Zastupitelé se dohadovali, kdo je či není po volbách v opozici, když dosud nebylo zvoleno nové vedení města. Diskutovalo se také o způsobu rozdělení počtu členů. Složení výborů je dočasné a zřejmě se bude měnit.

Zastupitelé se přeli také o hlasování o pověřencích. Nejdelší diskuse se týkala radní Hany Kordové Marvanové (za Spolu), která bude zmocněncem pro audity v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr. Piráti a Praha Sobě upozorňovali, že v minulém volebním období byla zvolena za STAN, který je s kauzou spojen. Jako kauza Dozimetr se označuje případ korupce v pražském dopravním podniku (DPP). Policisté v ní obvinili více než desítku lidí včetně někdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého člena představenstva DPP Mateje Augustína a podnikatele Michala Redla.

Vleklá jednání

Diskuse se vedla rovněž o zmocněncích pro řízení městské policie (MPP) a územního plánu. Piráti a Praha Sobě hlasování o nich označili za zbytečné, neboť MPP řídí ze zákona primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a územní rozvoj má na starosti Hřibův náměstek Petr Hlaváček (STAN). Místo Hlaváčka ale zastupitelé zvolili zastupitele Radomíra Nepila. (ANO). „Tak teď nevím. Podráží Spolu nohy svému potenciálně nejbližšímu koaličnímu partnerovi, nebo už promazávají ´oposmlouvu´?“ napsal na Twitteru Hlaváček.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 25. září, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer Spolu se STAN. Od té doby se několikrát sešli Piráti se Spolu, které jednalo také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Praha Sobě k jednáním, což Spolu odmítá.

