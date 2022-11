Dalibor Martínek: Co je za bojem o Prahu? Piráti nezvládli prohru. A taky 90 miliard korun

Není úplně jasné, co je na výsledné volební situaci v Praze pro Zdeňka Hřiba a Jana Čižinského nepochopitelné. Prostě prohráli volby. Piráti skončili třetí, Čižinského aktivisté čtvrtí. Předběhla je ODS, která si v Praze říká Spolu, druhé je ANO. Tak proč už si pět týdnů kladou lůzři všelijaké podmínky, utvářejí jakési koalice?

Reklama

Místo aby přišli k jednacímu stolu a snažili se seč mohou o nějakou dohodu s vítězem voleb, tváří se jako hybná síla jednání.

Je jediný možný výsledek, kam touto silou dovedou jednání. Někteří to tuší od začátku. ODS bude vládnout v Praze s podporou ANO. Tyto dvě strany mají v zastupitelstvu těsnou většinu jednoho hlasu. Dokáže si to Hřib už spočítat?

Možná dokonce dokáže. Pokud by to dokázal, je jediné vysvětlení jeho nátlakového jednání. Dobře ví, že už primátorem nebude. Takže jaký je smysl celého pražského patu? Je jen jedno logické vysvětlení. Pokydat Bohuslava Svobodu a tím i celou ODS. Dotlačit pražského lídra vládní strany do situace, že bude muset vládnout s podporou ANO. To by byla ostuda!

Je to řešení, které se od začátku přirozeně nabízelo. Ale nemělo šanci přejít přes šéfa strany Petra Fialu. Takže Hřib s Čižinským napínají struny, aby to tak nakonec přeci jen dopadlo. A ono to tak i dopadne.

Klára Dostálová: Nový stavební zákon je paskvil. Vláda rezignovala na urychlení výstavby Reality Nejzásadnější je, že v novém stavebním zákoně chybí integrace dotčených orgánů, říká bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Výstavba se nijak nezrychlí, tvrdí aktuálně předsedkyně poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Přes který nový stavební zákon musí projít. Dostálová z pozice ministryně pro místní rozvoj čtyři roky stavební zákon připravovala. Fialova vláda ho shodila ze stolu. Dostálová chtěla centralizovat úkony státu, nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) naopak chtěl ponechat rozhodování na obcích. Minulý týden Bartoš upravený stavební zákon, klíčový zejména pro stavaře, protlačil vládou. Nyní půjde do sněmovny. Co bude dál? Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Všude možně potom budou tyto okrajové vládní strany vyprávět, jak jim koaliční partner podtrhává nohy, jak je neseriózní. Budou mít nový dramatický příběh pro voliče, kteří od nich kvůli nejasným výsledkům vládnutí nyní utíkají. Už na tvorbě této pohádky pracují.

Pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN) napsal po ustanovení nového pražského zastupitelstva ukřivděný tweet, že už ho nechtějí za šéfa pražského územního plánování, a že jaká je to zrada při vyjednávání o novém vedení města. Za nového kandidáta ANO se postavili zastupitelé Spolu a ANO. Jaké překvapení. Představte si, vítězné strany nechtějí Hlaváčka, takového experta, architekta! Který na územním plánu města roky makal.

Možná větší překvapení je, že hnutí STAN i po kauze Hlubuček těsně proklouzlo do městského zastupitelstva. Má pět zastupitelů z pětašedesáti. To není moc velká síla. Jenže místo aby Hlaváček sklapnul podpatky, jelikož z hlediska povolební matematiky ho nikdo nepotřebuje, aby nabídnul své služby a čekal, až bude vyzván, mluví o zradě. Její příběh se již tvoří.

Možná je dobré připomenout, že se v tvorbě nové rady města bojuje o devadesát miliard korun každoročního rozpočtu. To už stojí za nějaké cavyky.

Jenže Piráti a Čižinský se přepočítali. A za krátkou dobu vyklidí pražskou radnici. Koalice ANO a ODS je po volbách domluvená v polovině větších měst v Česku. Tyto strany se vlastně docela dobře snášejí. Vládní ODS s takovým uspořádáním evidentně nemá problém. Jen v Praze, která je jakýmsi symbolem partajní spolupráce, se ještě vedou tanečky. S přístupem menších vládních koaličních partnerů brzy ustanou.