Němci dají ví peněz armádě. Imperiální ambice Ruska musíme potlačit, hřímá Scholz

Rusko se snaží prosadit v Evropě jako imperiální mocnost, na což musí Německo s evropskými zeměmi reagovat, prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz v projevu na konferenci německé armády. Zdůraznil, že Německo dostojí svým závazkům bránit východní členy NATO a že do modernizace své armády investuje další peníze.

„Ruskou válku jsem označil jako historický přelom, protože to překonává vše, co jsme nejen v Evropě od konce studené války zažili,” řekl Scholz o ruské invazi na Ukrajinu. „Těžce vyzbrojená jaderná mocnost se snaží v Evropě násilím změnit hranice. Pokud by Rusko uspělo, mír v Evropě by byl na dlouhou dobu minulostí,” řekl.

Podle kancléře již není možné zachování současného stavu a nestačí ani zvláštní zbrojní fond, který Německo pro svou armádu po ruské invazi připravilo. Armáda tak získala prostředky o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu korun) k modernizaci. Scholz řekl, že Německo investuje do armády další peníze a že připravit se musí celá Evropa.

„NATO zůstane garantem bezpečnosti na kontinentu, ale evropské země musí převzít větší odpovědnost,” řekl Scholz. Německo je podle něj připraveno k tomu, aby se postavilo do čela bezpečnosti Evropy. Zdůraznil také, že německá armáda bude bránit každý centimetr spojeneckého území.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová v dnes zveřejněném rozhovoru s agenturou Reuters uvedla, že Rusko utrpělo na Ukrajině značné lidské a materiální ztráty. Ukrajinská protiofenziva navíc podle ní ukázala, že vojenské rezervy Ruska jsou menší, než se předpokládalo.

„Představa, že ruské síly mají doslova neomezené vojenské prostředky, neodpovídá realitě,” řekla. Zároveň varovala před chybným hodnocením situace. „Rusko není zdaleka poraženo a stále má k dispozici různé vojenské možnosti,” dodala.

Lambrechtová stejně jako Scholz ujistila, že Ukrajina může počítat s další německou pomocí, včetně té vojenské. Ve čtvrtek Lambrechtová oznámila, že Německo poskytne ukrajinské armádě 50 obrněných vozů Dingo a dva salvové raketomety s municí.