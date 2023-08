Ukrajinci dostanou F-16, Češi koupí F-35. Podívejte se, jaké stíhačky vyrábí Američané

Nejmodernější, nejrychlejší, nejdražší a mnohá další superlativa reprezentují stíhačky z produkce amerických zbrojovek Lockheed Martin či McDonnell Douglas. Podívejte se, v čem možná už brzy budou létat i čeští stíhací piloti. A připomeňte si starší nadzvukové stroje americké výroby.

FOTOGALERIE: Jaké stíhačky vyrábí Američané

Stíhací letoun F-16 se díky své výkonnosti a dobrým manévrovacím vlastnostem stal jedním z nejužívanějších bojových strojů poslední čtvrtiny 20. století. A nyní může sehrát poměrně zásadní roli v konfliktu na Ukrajině. Ruskem napadená země totiž získá desítky těchto amerických stíhaček, které jí dodají Nizozemsko a Dánsko.

Ukrajina dostane nizozemské a dánské F-16

I Česká republika očekává nové posily do svého vzdušeného prostoru. Jednávání o nákupu 24 stíhaček F-35 za 122 miliard jde podle ministryně obrany Jany Česnochové do finále. F-35 je to nejmodernější a nejlepší, co nyní na světě v tomto směru existuje.

F-35 Lightning

