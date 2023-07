FOTOGALERIE: Obří letoun dopravil do Česka první dva americké vrtulníky Viper. Nahradí zastaralé ruské Mi

Základna v Náměšti nad Oslavou převzala první dva americké vrtulníky, do poloviny září dostane z USA další čtyři nové stroje. Mohutný nákladní letoun dnes dopravil na náměšťskou základnu dva bitevní vrtulníky AH-1Z Viper. Následně budou dodány další dva vipery a první dva víceúčelové stroje UH-1Y Venom, uvedlo ministerstvo obrany.

Reklama

„Dodání prvních amerických vrtulníků je významný moment pro modernizaci armády, vrtulníkové letectvo se tím posouvá do 21. století. Zbavujeme se tak závislosti na ruské technice a přecházíme na moderní západní platformu dodanou významným spojencem," uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Jak vypadala vykládka dvou vrtulníhků z obřího letounu americké armády C-17 Globemaster? Podívejte se:

Česká republika z USA kupuje vrtulníky systému H-1. Celkem pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35.

Kompenzace za stroje dodané Ukrajině

Kromě 12 nových vrtulníků armáda ze Spojených států amerických získá i osm starších strojů. Tyto vrtulníky čeká modernizace. Česko ji zaplatí z peněz, jež od USA dostane jako kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko. Česká armáda pak bude mít celkem deset strojů Venom a stejný počet typu Viper.

Sbohem “ďáblovým kočárům”. Armáda se po půl století rozloučila se sovětskými vrtulníky Politika Po 45 letech končí česká armáda s používáním vrtulníků sovětské provenience Mi-24/35. Poslední ostré střelby z bitevníku mají za sebou piloti náměšťské 221. vrtulníkové letky ve vojenském újezdu Boletice, uvedla armáda na svém webu. ČTK Přečíst článek

„Systém H-1 zásadně zvýší palebné schopnosti vrtulníkového letectva české armády, a to především s přesně naváděnou municí, kterou mohou používat oba vrtulníky systému," uvedl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Bitevníky Viper i víceúčelové stroje Venom podle zprávy ministerstva vynikají i systémem vlastní ochrany, utajenou komunikací či schopností přežití na bojišti. V porovnání s ruskými Mi-24 je také podstatně jednodušší jejich údržba.

Podle velitele vzdušných sil Petra Čepelky představují nové vrtulníky ucelený systém. „Vipery zajišťují ofenzivní leteckou podporu. Venomy samostatně nebo ve spolupráci s vipery zabezpečují blízkou palebnou podporu a logistiku," uvedl.

S vrtulníky přiletěli i specialisté na zaškolení

Transportní letoun C-17 Globemaster americké armády dosedl na přistávací plochu náměšťské základny dnes okolo poledne. Do ČR podle zprávy zároveň dorazila početná skupina amerických specialistů, kteří s českými kolegy v následujících dvou týdnech vrtulníky zkompletují, zprovozní a takzvaně zalétnou.

VIDEO: Vrtulníky z USA v českých barvách dorazí za pár týdnů. Do Česka je přepraví obří letadlo Money První vojenské vrtulníky pořizované z USA dorazí do Česka v řádu týdnů. Přesné datum zatím stanoveno nebylo, uvedl mluvčí generálního štábu Ivo Zelinka. Stroje z USA na vrtulníkovou základnu do Náměště nad Oslavou přepraví velkokapacitní letoun. Výrobce nedávno zveřejnil video prvního letu stroje v barvách české armády. Podívejte se na něj. ČTK Přečíst článek

Společně pak také na strojích provedou certifikaci. V srpnu přiletí z USA mobilní výcvikový tým (MTT – Mobile Training Team), který začne od 1. září cvičit letecký personál 22. základny vrtulníkového letectva.

Zařízení pro simulátor k přeškolení personálu na nové vrtulníky Viper převzala náměšťská základna 12. března. Provoz simulačního centra bude mít na starosti státní podnik LOM Praha. Skupina pilotů a palubních techniků ze základny v Náměšti se už na nové typy vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper přeškolovala na americké základně námořní pěchoty Pendleton. Oficiální představení nových vrtulníků se v Náměšti nad Oslavou uskuteční 17. srpna.