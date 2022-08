Pomoc s drahými energiemi přijde automaticky. Každý ušetří až 600 korun za MWh

Pomoc s vysokými cenami energií díky takzvanému úspornému tarifu dostanou letos domácnosti prostřednictvím své smlouvy na elektřinu. Letos dá vláda na pomoc deset miliard korun, dalších 30 miliard rozdělí příští rok, a to už prostřednictvím jednotlivých komodit, tedy jednotlivě ve vyúčtování za elektřinu, plyn a teplo.

Podle vyhlášky ale může dodavatel energií využít příspěvek například na pokrytí dluhu za energie. Konkrétní výše příspěvku u jednotlivých distribučních sazeb zatím není známa.

„Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny, bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Navrhujeme, aby byla pomoc přes úsporný tarif vyplacena nadvakrát, což vyžaduje schválená revize státního rozpočtu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Zvolená forma výplaty pomoci bude podle MPO administrativně nenáročná, letos tedy domácnosti nebudou muset o nic žádat. Sleva bude poskytnuta automaticky dodavatelem elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenu smlouvu. V případě dodávek elektřiny a plynu bude tento princip dodržen také v příštím roce.

O příspěvek na teplo se může žádat od konce listopadu

U dodávek tepla z domovních kotelen bude ale příští rok nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Zákazníci by měli o příspěvek žádat do konce listopadu.

U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude podle výše této státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku daného roku. Konkrétní způsob rozeslání pomoci jako její výši a načasování určí vláda na svém jednání.

Podle návrhu nařízení vlády musí obchodník s elektřinou zohledňovat příspěvek v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky elektřiny, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny.

Návrh ale počítá také s tím, že obchodník s elektřinou může použít příspěvek rovněž na dluhy zákazníka z neuhrazených zálohových plateb nebo vyúčtování. Příspěvek ale nelze využít na jiné dluhy zákazníka, například na dlužné smluvní pokuty nebo poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb.

Další pomoc, kterou domácnosti od státu obdrží, představuje odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které v účtech za elektřinu platí každý. To znamená, že od října všechny domácnosti podle sdělení ministerstva průmyslu a obchodu ušetří 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny.

