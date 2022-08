Jak nejlevněji vytopit dům? Dřevo vyjde 12krát levněji než elektrokotel

Dramatický růst cen plynu a elektřiny způsobuje současný strmý nárůst popularity tuhých paliv, zejména dřeva a hnědého uhlí. Jejich cena tak citelně stoupá. Stále však ne tolik jako cena plynu nebo elektřiny.

Vůbec nejlevnějším zdrojem energie je v současnosti dřevní štěpka. Ta vzniká štěpkováním neboli drcením odpadu při zpracování dřeva. Pokud je běžnému rodinnému domku zdrojem energie kotel na štěpku, činí roční náklady vytápění a ohřevu vody necelých 10 tisíc korun.

Pro srovnání, kdo na vytápění a ohřev vody využije v plně srovnatelném rodinném domku elektrokotel, zaplatí více než 12krát tolik, totiž necelých 122 tisíc korun.

V uvedených cenách nejsou započteny náklady na provoz elektrospotřebičů, související platby za elektroměr a náklady na údržbu a nutné investice. I při jejich započteny je však dřevo dramaticky levnějším zdrojem energie než elektřiny.

Organizované skupiny kradou v lese dřevo

Není divu, že cena dřeva a produktů z něj, jako je právě štěpka, v současnosti dramaticky roste. Meziročně ceny vzrostly průměrně zhruba trojnásobně. Policisté také evidují větší počet krádeží palivového dřeva, výjimkou nejsou ani organizované skupiny, které loupí dřevo v lesích.

Po zmíněné štěpce se totiž mohou „utlouct“ nejen individuální spotřebitelé, ale také velké teplárny nebo elektrárny. Ty štěpku spalují společně s uhlím. Nahrazují tak drahý plyn.

Dřevem topí zhruba 1,5 milionu domácností v Česku. Mnohé však letos mnohem více než v uplynulých letech zapojí svá kamna nebo krby na dřevo, a budou se tak snažit ušetřit třeba v rámci kombinovaného vytápění právě dřevem a elektřinou.

