Peskov: Nevím nic o tom, že by se Putin chystal pogratulovat Trumpovi

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven k dialogu se Spojenými státy, prohlásil mluvčí Kremlu a dodal, že až po inauguraci nového prezidenta v lednu se ukáže, zda se v USA změnila nálada. Mluvčí Dmitrij Peskov podle agentur také prohlásil, že neví o tom, že by se Putin chystal gratulovat Donaldu Trumpovi k jeho předpokládanému vítězství v prezidentských volbách.

„Nejsem si vědom plánů prezidenta (Putina) poblahopřát Trumpovi k vítězství,“ řekl novinářům Peskov. „Nezapomínejte, že jde o nikoliv přátelskou zemi, která je přímo i nepřímo zapojena do války proti našemu státu,“ prohlásil podle agentury TASS. Moskva se chystá posuzovat Trumpa „podle konkrétních činů“, dodal podle agentury AFP.

USA poskytují vojenskou a další pomoc Ukrajině, která se třetím rokem brání ruské agresi. Trump nicméně v předvolební kampani uváděl, že dokáže velmi rychle zajistit mír. Rusko sousední zemi napadlo v únoru 2022, Ukrajina se od té doby se západní pomocí brání. Kyjev, který má zájem o vstup do NATO, si jako podmínku klade odchod ruských sil ze všech okupovaných ukrajinských území.

Moskva počká na činy

Na otázku, zda je Putin připraven k případnému telefonickému rozhovoru s Trumpem, prezidentův mluvčí odvětil, že na to by se novináři neměli ptát Moskvy, a vyzdvihl Putinovu otevřenost vůči kontaktům a dialogu. „A co se týče ostatního, vyčkejme na konkrétní činy,“ řekl Peskov.

Výsledky prezidentských voleb označil za „vnitřní věc USA“, nicméně dodal, že Moskva pečlivě sleduje informační toky a analyzuje všechna vyjádření. Odmítl obviňování Ruska ze vměšování do voleb ve snaze je ovlivnit.

Další vývoj vzájemných vztahů bude podle Peskova záviset na novém vedení USA. „Ještě více zhoršit (vztahy mezi Ruskem a USA) je prakticky nemožné, tyto vztahy jsou na nejnižším bodu v dějinách,“ prohlásil.

