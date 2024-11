Zelenskyj poblahopřál Trumpovi k „působivému vítězství“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poblahopřál Donaldu Trumpovi, který pravděpodobně vyhrál americké prezidentské volby, k „působivému vítězství“. Zelenskyj, jehož země se se západní pomocí brání ozbrojené ruské agresi, na sociální síti X napsal, že Trumpovo odhodlání přistupovat ke globálním problémům v duchu hesla „mír prostřednictvím síly“ by mohl přiblížit „spravedlivý mír“ na Ukrajině.

Zelenskyj také připomněl zářijové setkání, kdy s Trumpem jako republikánským uchazečem o návrat do Bílého domu podle svého vyjádření diskutoval o svém plánu na dosažení vítězství a o způsobech, jak ukončit ruskou agresi.

„Oceňuji závazek prezidenta Trumpa držet se přístupu 'míru prostřednictvím síly' v globálních záležitostech. To je přesně princip, který může prakticky přiblížit spravedlivý mír na Ukrajině,“ napsal s tím, že se těší na spolupráci a na „éru silných Spojených států amerických pod rázným vedením prezidenta Trumpa“.

Ukrajina podle Zelenského spoléhá na to, že silná podpora obou politických táborů ve Spolených státech bude pokračovat.

USA poskytují Ukrajině největší díl západní vojenské pomoci, která napadené zemi umožňuje se už třetím rokem bránit ruské invazi. Trump, který volby vyhrál podle projekce televize Fox News, v minulosti rozsah a podobu americké pomoci kritizoval a sliboval rychlé ukončení války na Ukrajině.

Trump po setkání se Zelenským na konci září uvedl, že, pokud se dostane znovu k moci, bude chtít vyřešit válku na Ukrajině „spravedlivou dohodou pro všechny“. Ještě před schůzkou řekl, že chce na ukončení konfliktu pracovat s Ruskem a s Ukrajinou. Dodal, že pokud bude zvolen prezidentem, hodlá jednání iniciovat ještě před svým lednovým nástupem do úřadu. „Máme velmi dobré vztahy (se Zelenským) a já, jak víte, mám i velmi dobré vztahy s prezidentem (Vladimirem) Putinem,“ poznamenal Trump. O několik dní dříve však ukrajinského prezidenta označil za obchodníka, který si jezdí do Washingtonu pro peníze, a za politika, který odmítá uzavřít dohodu o ukončení války, což vede jen k dalším úmrtím a k ničení Ukrajiny.

Trump v kampani opakoval, že v případě zvolení válku rychle ukončí. Vymezoval se přitom proti politice admnistrativy prezidenta Joea Bidena, která poskytuje Ukrajině velmi důležitou obrannou i další pomoc. Žádné konkrétní kroky, kromě zahájení jednání s Ruskem, však Trump nezmiňoval.

V polovině září republikánský kandidát na viceprezidenta J.D. Vance uvedl, že mezi Ukrajinou a Ruskem by mohla vzniknout demarkační linie a na ukrajinském území obsazeném Ruskem by mohla být vyhlášena demilitarizovaná zóna. Podle Vanceho by bylo vhodné slíbit, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance ani s NATO neuzavře jiný druh vojenského paktu. Ukrajina má o vstup do aliance zájem a podmínkou míru je pro Kyjev ruský odchod ze všech okupovaných ukrajinských území.