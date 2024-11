Politolog: Trump míří do Bílého domu. Přináší s sebou obrovskou nejistotu

Finální výsledky zatím nejsou. Podle hlasů, které jsou dosud sečteny je ale víc než jisté, že novým americkým prezidentem se stal Donald Trump. „Přináší hlavně to, že nevíme, co od něj můžeme čekat,“ říká Martin Jirušek, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Podle dosavadních výsledků to vypadá, že do Bílého domu se opět vrátí Donald Trump. Co, se ještě může stát?

Zatím nejsou sečteny všechny hlasy. Podáváme-li se ale na mapu, tak je jasné, že klíčové státy, tzv. swing states, se začínají přiklánět nebo se už přiklonily k Donaldu Trumpovi. Ať už je to Georgie nebo Severní Karolína. A podobně to vypadá i u severních jezerních států Michigan, Wisconsin a Pensylvánie, ani tam vývoj není pro Kamalu Harrisovou takový, jaký by potřebovala. Ve chvíli, kdy tyto státy nezíská, je jasné, že nebude mít dostatek hlasů na to, aby se stala prezidentkou.

Mohou jeho návrat do Bílého domu ztížit či dokonce zastavit žaloby na přepočítávaní volebních hlasů?

Zda přijde nějaká žaloba nebo dojde někde na přepočítávání hlasů nemohu říct. Faktem je, že volební systém je natolik robustní, že existují způsoby, jak ho zajistit. Ostatně všech žaloby, které před čtyřmi roky podával Donald Trump, soudy shodily ze stolu. Tedy i když tehdejší volby byly podle Donalda Trumpa problematické, tak problematické nebyly.

Předvolební průzkumy hovořily o velmi těsném souboji. Zdá se, že opět podcenily Donalda Trumpa.

Úplně si nemyslím, že by volební průzkumy Donalda Trumpa podcenily. Poukazovaly na to, že těsný souboj se odehraje v klíčových státech. Je jedno, zda v něm kandidát získá 51 nebo 73procentní převahu, připadne mu. Může to být těsné, i když na volitele to tak vypadat nebude. Americký volební systém je specifický a může vyprodukovat vítěze, který získal méně hlasů. Což se stalo například Hillary Clintonové v souboji s Donaldem Trumpem v roce 2016. Získala větší počet hlasů, ale méně volitelů.

Co konkrétně přinese Donald Trump do Bílého domu?

Donald Trump přináší hlavně to, že nevíme, co od něj můžeme čekat. Přináší obrovskou míru nepředvídatelnosti. V případě jak Joe Bidena, tak Kamaly Harrisové, se dala předpokládat kontinuita, větší předvídatelnost, systémovost a systematičnost. U Donalda Trumpa nevíme, jak se postaví k NATO, a zejména k podpoře Ukrajiny. Takže asi jedinou jistotou je, že přinese větší rozkolísanost transatlantické vazby.

Dokázal oslovit mladé Američany?

Na toto zatím nedokážu zcela odpovědět, dosud nejsou k dispozici konkrétní data. Typicky je to ale tak, že mladí voliči typicky volí Demokraty. Hodně se to liší to podle státu, vzdělání, podle toho, zda bydlí na vesnici či ve velkém městě. Zároveň odlišně volí mladí z různých etnik. Typicky Hispánci a Afroameričané volili Demokraty, což v jižnějších státech také nemusí bát pravda.

Jaká byla volební účast. Pomohla spíš Kamale Harrisové nebo Donaldu Trumpovi?

Myslím si, že volební účast byla srovnatelná nebo mírně vyšší než při předchozích prezidentských volbách. Nicméně je pravda, že při takto těsném souboji, je strašně důležité, jak se kandidátům podaří mobilizovat i další nerozhodné voliče. Třeba ty, kteří by zůstali doma a nešli vůbec volit. Proto se i kandidáti soustředili ve finále předvolební kampaně na konkrétní oblasti, státy a akcentovali konkrétní témata. Kampaň se tedy v posledních týdnech soustředila na zmiňované swing states.

Jak hodnotíte předvolební kampaň?

Byla vyhrocená a došlo během ní k hodně zásadním zlomům. Bylo jich ale tolik. Podpora známých osobností je typická. Kamala Harrisová díky podoře Byoncé oslovila spíš ženy a typické Demokraty. Elona Muska na straně Donalda Trumpa vnímám jako jasně kalkulovanou podporu pro lepší přístup do Bílého domu.

Republikány volili spíš bohatší lidé.

Když se podíváte na ekonomický plán obou kandidátu, pak ano. Donald Trump slíbil, že prodlouží daňové úlevy pro majetnější vrstvy. Kamala Harrisová se zaměřovala na finanční situaci střední a nízkopříjmové skupiny Američanů.

Americké zpravodajské služby varovaly před hybridními operacemi ze strany Ruska. Docházelo k nim?

Zda se to dělo, nemohu říct. Ale nereálné to není. Snahy o ovlivnění nebo narušení dění v zahraničí jak ze strany Ruska nebo Číny se dějí nejenom ve Spojených státech. V dnešní době bych považoval spíš za nepravděpodobné, kdyby se nic takového nedělo. Údajně byly nějaké emailové výhružky z domén registrovaných v Rusku.

Nicméně pokud probíhaly, pak spíš ve prospěch Donalda Trumpa.

Donald Trump bude určitě znamenat nižší jednotu západního světa a menší angažovanost Spojených států v zahraničí, pro Rusko on je tím přijatelnějším kandidátem.

Martin Jirušek je český politolog působící na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se energetickou bezpečností a geopolitikou.