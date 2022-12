Drahé potraviny mění zvyklosti. Maďaři nakupují na Slovensku

Tradiční směr nákupní turistiky ve slovensko-maďarském pohraničí se mění. Do slovenských měst, která leží u hraničních řek Dunaj či Ipeľ, teď přes mosty proudí stovky maďarských zákazníků.

„Štúrovo je plné obyvatel Ostřihomi, Komárno zase sousedů z Komáromu. Na svědomí to má vysoká potravinová inflace, která v Maďarsku dosáhla v listopadu téměř 50 procent,” napsal slovenský list Pravda.

Připomněl, že ještě loni v lednu vláda Viktora Orbána zavedla strop na ceny některých potravin, jako jsou mléko, mouka, cukr, olej, vejce, brambory či určité druhy masa. Obchody musí tyto potraviny prodávat za ceny z října 2021, a to až do jara 2023. Snaha vyjít vstříc skupinám obyvatelstva s nízkými příjmy regulací cen potravin, benzínu a nafty se ale na konci letošního roku vyčerpala.

Na začátku prosince maďarská vláda kapitulovala před nespokojenými motoristy a uvolnila ceny pohonných hmot, protože před benzinkami vznikaly kilometrové fronty. U potravin regulace trvala déle. V potravinově soběstačném Maďarsku, které má na rozdíl od Slovenska aktivní obchodní bilanci, se ale během předvánočních nákupů vyskytly nečekané problémy. Zadrhlo se zásobování klíčovými produkty, což vyústilo do omezení prodeje některých základních potravin.

Jako ve válce

Některé velké obchodní řetězce v Budapešti překvapivě nedokázaly uspokojit poptávku po běžných potravinách. V supermarketech Aldi omezili nákup brambor a mléka na jeden kilogram a jeden litr. Množstevní omezení zavedly i Lidl, Tesco či Spar.

Jakoby se Maďarsko ocitlo ve válce. Válka sice skutečně vypukla na sousední Ukrajině, ale vláda v Budapešti připisuje zhoršování situace současné politice Bruselu.

„Přišla jsem do tohoto obchodu, protože soused říkal, že tu mají mléko. Obyčejně se nedá koupit. A už dlouho jsem nikde neviděla vejce. Nevím, jak na Vánoce napeču,” citovala zákaznici budapešťského supermarketu agentura Bloomberg.

Maďaři, jak sebeironicky připouštějí, se v listopadu stali zlatými medailisty ve zdražování potravin v celé Evropské unii. I Slovensko, kde meziročně ceny potraviny v listopadu stouply o 29 procent, patří k smutným premiantům v eurozóně, píše list.

Jenže v Maďarsku ceny potravin stoupaly ještě rychleji. V listopadu míra potravinové inflace dosáhla téměř 50 procent. Začátkem prosince maďarský statistický úřad KSH informoval, že v rámci spotřebního koše meziročně nejvíce zdražila vejce (102,9 procenta), chléb (81,8 procenta), mléčné výrobky (79 procent), sýry (78,8 procenta), máslo (77,3 procenta), těstoviny (70,8 procenta), margarín (60,3 procenta), drůbeží maso (54,4 procenta), pekárenské výrobky (54 procent) a mléko (52,9 procenta). Nejméně zdražila mouka (8,7 procenta) a olej (3,2 procenta).

Prudce rostoucí ceny potravin vedly k zavedení nákupních omezení některých základních potravin v obchodních řetězcích. Objevila se i v městečku Mosonmagyarovár, které je oblíbeným cílem nákupních turistů z Bratislavy a okolí. Například v obchodě Spar upozorňovali zákazníky, že si smějí vložit do košíku nejvýše dva kilogramy cukru, pět kilogramů mouky, šest litrů plnotučného mléka či pět litrů rostlinného oleje.

O trochu plnější koš

V obchodě měli všechny potraviny, které jsou zapotřebí na vánoční stůl. Analytik Ľubomír Drahovský nicméně upozornil, že maďarské nákupní košíky jsou oproti předkrizové době o třetinu méně zaplněné a lidé nenakupují nic zbytečně. Slováci mají nákupní koše o trochu plnější, i když i slovenští obchodníci tvrdí, že o letošních Vánocích klienti nakupují střídměji než dříve.

Ze srovnání cen vyplývá, že pro Slováky nemá valný smysl nakupovat v Maďarsku, protože ceny jsou víceméně stejné. Na vánoční trhy do Maďarska tak láká podstatně bohatší sortiment a výhodný kurz.

Na druhé straně ve slovenských městech v pohraničí zaznamenali v posledních dvou týdnech víc maďarských zákazníků. Vidět je to v Komárnu či Štúrovu, kde parkoviště zaplnila auta s maďarskými poznávacími značkami.

„Maďarští zákazníci dříve navštěvovali naše obchody obvykle během tamních státních svátků. Teď je k nám posílají různá omezení. Necítí se komfortně, a tak nakupují u nás,” řekl Štefan Mácsady z řetězce Coop Jednota ve městě Nové Zámky na jihu Slovenska. Maďaři tam kupují hlavně pivo Zlatý Bažant, lihovinu Tatranský čaj, sýry, máslo, mléko, knedlíky nebo ďábelský salát.

Příliv maďarských zákazníků by podle listu mohl být trvalejším jevem, protože ekonomové předpovídají na prosinec inflaci 25 procent v Maďarsku, zatímco na Slovensku by měla zůstat pod 20 procenty. Při takovém zdražování se Maďarům vyplatí nakupovat na Slovensku, zatímco Slovákům se mohou nákupy Maďarsku vyplatit, pokud bude slábnout forint.