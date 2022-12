Orbánovi docházejí peníze i nápady. Zavádí proto další windfall tax

Viktor Orbán se problémy státní kasy snaží lepit různými způsoby. Nejnověji se rozhodl uvalit dodatečnou daň na velké producenty léčiv. Půjde o progresivní daň a firmy zdaní osmi procenty tržby přesahující 150 miliard forintů, tedy zhruba 398 milionů dolarů. Začne díky tomu fungovat „Obránomics“? A nedopadnou podobné daně v budoucnu i na české firmy, které v maďarském medicínském sektoru působí?

Výrobci léčiv se stanou dalším cílem politiků snažících se lepit díry ve státních rozpočtech. Naznačuje to snaha maďarského premiéra Viktora Orbána, který v pátek pozdě večer představil plán nové windfall tax na velké farmaceutické firmy.

„Půjde o dodatečné osmiprocentní zdanění tržeb přesahujících 150 miliard forintů, tedy zhruba 398 milionů dolarů,“ uvedla agentura Bloomberg. Podle propočtů serveru Portfolio.hu by například jen v Budapešti sídlící společnost Gedeon Richter mohla na základě této daně odvést do státní kasy dalších 108 miliard forintů (téměř 290 milionů dolarů). Server přitom upozorňuje, že firmy budou takto danit příjmy za roky 2022 a 2023.

Rekordní inflace v Evropské unii

Orbán hledá peníze, kde se dá. Důvodem jsou výrazné propady příjmů z Evropské unie. Ta Maďarsku v tuto chvíli zadržuje kolem 22 miliard eur z fondu na obnovu. Důvodem opatření je přetrvávající destrukce právního státu právě ze strany premiéra Orbána a jeho vládní strany Fidesz.

Maďarsko se tak nejen kvůli pandemii a válce ocitlo ve velkých ekonomických problémech. Má jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii (v listopadu vystoupala na 22,5 procenta). Zároveň se tak děje navzdory vysokým úrokovým sazbám, které centrální banka na konci září zvedla již na 13 procent a další růst by znamenal nebezpečí pro stát i soukromou sféru.

České firmy v ohrožení?

Maďarsko v současnosti vyššími sazbami zdaňuje vedle výrobců léčiv ještě producenty ropných produktů zpracovávající ruskou ropu. Ani tam to však nemusí skončit, pokud „Orbánomics“ nezačne nějakým zázrakem fungovat. Do hledáčku Viktora Orbána by se tak mohly dostat i další firmy ze zdravotního sektoru. A tam už najdeme například i české firmy.

Na maďarském trhu totiž působí lékárenská síť Dr. Max vlastněná Pentou a od letošního podzimu také Pilulka. Ta však v Maďarsku působí jako prodejce drogistického zboží.

