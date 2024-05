Orbán: Rusko sotva pohltí celý Západ, válka ukázala limity jejich schopností

Obavy z ruského útoku na jakéhokoliv člena Severoatlantické aliance jsou neopodstatněné, prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury Reuters. Válka Ruska proti Ukrajině, která pokračuje třetím rokem, ukázala limity ruských schopností, dodal šéf vlády v pravidelném rozhlasovém vystoupení. Rozhovor zaznamenala i ruská média, podle kterých Orbán hovořil o přípravách na zapojení NATO do války na Ukrajině.

Maďarsko, které je členem Evropské unie a NATO, odmítá poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc. Budapešť se také snaží neúčastnit se dlouhodobého plánu NATO na poskytnutí pomoci Ukrajině. Tento plán maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó nazval „šílenou misí“, napsal Reuters a dodal, že „nacionalista Orbán“, který je u moci od roku 2010, postavil svou kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu na slibu, že udrží zemi mimo konflikt. Volby by podle něj mohly rozhodnout o válce a míru v Evropě.

„Ruská armáda vede vážnou a obtížnou válku s Ukrajinci. Kdyby byli Rusové dost silní na to, aby porazili Ukrajince na jeden zátah, už by to udělali,“ řekl Orbán a zdůraznil, že vojenské schopnosti NATO daleko převyšují schopnosti Ukrajiny, a proto je nepravděpodobné, že by Rusko nebo jakákoli jiná země podnikla útok proti NATO.

Zapojí se Západ do války?

„Nepovažuji za logické, že Rusko, které nedokáže porazit ani Ukrajinu, by najednou přišlo a spolklo celý západní svět,“ řekl Orbán. „Šance na to je extrémně malá,“ dodal. Orbán rovněž uvedl, že zmínky o ruské hrozbě považuje za předehru pro hlubší zapojení Západu do války na Ukrajině.

„Pravděpodobnost, že by někdo - nejen Rusko, ale kdokoliv - se nyní rozhodl napadnout země NATO, je mimořádně malá, a proto odkazy na 'ruskou hrozbu' vykládám spíše jako manévr Západu a Evropy při přípravě zapojení se do války,“ prohlásil Orbán podle ruského serveru Lenta.ru.

Ruská státní agentura TASS z Orbánova vystoupení zdůraznila, že Maďarsko se nehodlá podílet na krocích NATO, které by zemi mohly zavléci do války na Ukrajině a do přímého střetu s Ruskem. Orbán podle TASS tvrdil, že v Bruselu „pracovní skupiny pracují na tom, jak by se NATO mohlo zúčastnit této války“, ale „Maďarsko je proti tomu“ a Orbánova vláda pracuje na tom, aby Maďarsko mohlo zůstat členem aliance bez toho, že by se do války zapojilo. O tomto Orbánově výroku informovala také maďarská agentura MTI.

Reuters připomněl, že vztahy mezi Budapeští a Washingtonem se pokazily kvůli tomu, že Maďarsko odkládalo ratifikaci vstupu Švédska do NATO, a také kvůli tomu, že Orbán zachoval vřelé vztahy s Moskvou navzdory rozpoutání ruské války proti Ukrajině.