Europoslanec Turek chce za Motoristy do Sněmovny. Vybral si střední Čechy

Pokud by se stal poslancem českého Parlamentu, mandát europoslance by mu po zvolení zanikl. Preference strany spadly v posledních týdnech pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Europoslanec Filip Turek bude kandidovat v říjnových sněmovních volbách. Povede středočeskou kandidátku Motoristů sobě, oznámil dnes v pražském Café Louvre na setkání s přáteli a sympatizanty strany. Akci Motoristé uspořádali před výročím loňských evropských voleb, v nichž Turek uspěl a získal 152 000 přednostních hlasů. Za svou hlavní motivaci označil Turek aktuální, podle něj podhodnocené průzkumy veřejného mínění i snahu pomoci autentické pravici ve volbách zvítězit. Jeho ambicí je nejen poslanecký mandát, ale i ministerský post. Preference strany spadly v posledních týdnech pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Pokud by se Turek stal poslancem českého Parlamentu, mandát europoslance by mu po zvolení zanikl. Podle zákona jsou poslanecké funkce doma a v Evropě neslučitelné. V obdobné situaci se nachází předsedkyně komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná, která je před říjnovými volbami lídryní hnutí Stačilo!. Krok podle Turka neznamená, že by rezignoval na evropskou politiku. Novinářům řekl, že ji bude moci ovlivnit jako člen vlády, a tudíž člen příslušné rady ministrů EU víc než jako jeden ze 720 poslanců Evropského parlamentu. Zmínil i pozici frakce Patriotů pro Evropu, do které patří, v EP. Podle jeho hodnocení neodpovídá síle podobně smýšlejících politiků v evropských zemích.

Turek uvedl, že práci europoslance dělá svědomitě a přesvědčivě, přijal ale novou výzvu a chce si užít ještě větší dehonestační kampaň, než která kolem něj panuje v poslední době. Motoristé jsou podle Turka jedinou autentickou pravicovou stranou, které je třeba pomoci, aby se změnilo prostředí v české politice. "Nevěřím v zadluženou, klimatickou budoucnost," konstatoval.

Souboj s Okamurou, Plagou či Rakušanem

Turek se ve Středočeském kraji střetne s lídrem hnutí SPD Tomiem Okamurou. Kraj si zvolil, protože se v něm a hlavním městě od mládí pohybuje a kvůli tomu, že jako europoslanec bude mít méně času na kampaň, což vyváží dobrá dostupnost regionu. Volební jedničkou hnutí ANO má být ve Středočeském kraji někdejší ministr školství Robert Plaga. STAN tam povede do voleb předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. V čele kandidátky koalice Spolu bude ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V regionu se bude o přízeň voličů ucházet také expředseda Pirátů Ivan Bartoš.

V zahraničí budou mezi kandidáty ze Středočeského kraje vybírat krajané žijící na americkém kontinentu.

Ambicí Motoristů je stát se součástí příští vládní koalice, pozici nepochybně nejsilnější strany v zemi připisuje hnutí ANO. Turek to dnes zdůraznil, když svou účast ve volbách osvětlil i argumentem, že po volbách by v ČR měla vládnout nejsilnější strana s Motoristy, nikoli komunisty.

Za ideový protipól označil už dříve předseda Motoristů Petr Macinka vládní hnutí STAN. Strana se v krajích zformovala po loňském úspěchu v evropských volbách, v nichž ve spolupráci s hnutím Přísaha získala dva mandáty. Podle komentátorů stála za úspěchem hlavně Turkova kontroverzní sebeprezentace.

Motoristé chřadnou. Jejich podpora spadla pod tři procenta Politika Hnutí ANO v aktuálním volebním modelu agentury STEM získalo 32,3 procenta hlasů voličů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci 20,7 procenta a hnutí SPD 12,6 procenta. Podpora těchto stran se oproti předchozímu modelu příliš nezměnila. ČTK Přečíst článek