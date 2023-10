Zoufalé platy ve vysokém školství. Univerzity již pociťují odliv klíčových pedagogů

Univerzitě Palackého v Olomouci i Univerzitě Karlově v Praze podle jejich rektorů Martina Procházky a Mileny Králíčkové v souvislosti s dlouhodobým podfinancováním školství odcházejí akademici, často jde podle nich i o klíčové pracovníky. Odcházejí i mimo školství. Na obou univerzitách chystají tamní filozofické fakulty 17. října stávku, zda budou mít podporu i od vedení univerzit, zatím rektoři nedokázali odpovědět. Seznámit se chtějí nejprve s požadavky odborových organizací, řekli po zasedání České konference rektorů (ČKR).

Stávka na univerzitách chce upozornit na nedůstojné mzdy a podmínky pro výuku a další práci na vysokých školách. Výhled pro zlepšení situace zatím akademici nemají. Podle vládou schváleného rozpočtu mají univerzity v roce 2024 hospodařit s 30,9 miliardy korun, což je stejně jako letos. „Odliv mozků v rámci Univerzity Karlovy je bohužel reálná věc, ale to nejen z filozofické fakulty; podfinancována je celá sféra vysokých škol. Odlivy se dějí ze všech našich fakult, odcházejí do zahraničí, ale i na střední školy, neboť naše mzdy přestávají být v některých oblastech konkurenceschopné,“ uvedla rektorka UK. Také podle rektora UP podfinancování sféry vede k neklidu a také na půdě olomoucké univerzity pozorují odchod někdy i klíčových pracovníků, a to i mimo školství, či na školy střední. Tam je totiž platová situace lepší.

Rektoři obou univerzit uvedli, že pro zmírnění rozdílů v platech akademiků především u humanitních oborů učinili už několik kroků. Jde například o přerozdělení peněz, analýzu kvality a množství výukových programů. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol bylo i jedním z hlavních témat ČKR. Rektoři v usnesení apelují na stanovení závazného rostoucího střednědobého výhledu a posílení institucionálního financování vysokých škol.

Školství již není prioritou

Rektoři Univerzity Palackého a Karlovy univerzity zároveň uvedli, že se o tom, jak se ke stávce vedení univerzit postaví, rozhodne v příštím týdnu po jednání jejich kolegia rektorů. „Musím se poradit ještě s kolegy, ale předpokládám, že ve vedení minimálně vyjádříme pochopení,“ doplnila rektorka Králíčková.

Stávku na 17. října podle iniciativy Hodina pravdy, která sdružuje vyučující a studenty humanitních a společenských oborů, vyhlásili zatím akademici z filozofických fakult dvou univerzit. Na dalších fakultách v českých univerzitních městech zatím vznikají stávkové výbory. V uskupení Hodina pravdy je zapojeno 13 fakult z devíti univerzit v Česku, z toho osm je filozofických fakult.

Opakované protesty

Kvůli nízkým výdělkům akademici v některých městech protestovali už na jaře. "Situace se ještě zhoršila - nyní nejde ’jen’ o sociálně humanitní obory, nyní již jde o vysoké školství jako celek. Prosím, buďte si jisti, že vaše platy nadále a stále naléhavěji považuji za nedostatečné a leckdy nedůstojné a dělám a nadále budu dělat vše, co bude v mých silách, aby se situace zlepšila. Velmi mne celá situace trápí," vzkázal na začátku semestru na sociální síti děkan FF UP a předseda Asociace děkanů FF Jan Stejskal.

Nízké mzdy mají podle dřívějších informací pracovní skupiny při ministerstvu školství hlavně odborní asistenti, tedy vyučující s doktorským titulem. Nejnižší mzdu mají v porovnání s kolegy na jiných fakultách odborní asistenti na filozofických, humanitních a teologických fakultách, kde loni podle dat ministerstva brali 44,5 tisíc korun měsíčně, přičemž průměrný plat středoškolských učitelů byl 52,5 tisíc korun. Podle pracovní skupiny se liší i odměny pracovníků na obdobných fakultách různých univerzit. Zatímco jedna svým pracovníkům z humanitně-společenských oborů platila v průměru okolo 37 tisíc korun měsíčně, na jiné VŠ to bylo kolem 70 ticíc korun.