Jurečka: Důchodový věk bude navázán na dobu dožití

Návrh změn důchodů je hotový, ve čtvrtek jde do mezirezortního připomínkového řízení, řekl ve středu novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Novela by mohla obsahovat další posouvání důchodového věku nad 65 let podle doby dožití, stanovení minimální penze a další reformní úpravy.

„Návrh důchodové reformy obsahuje změny, které pomohou zajistit férové důchody nejen pro současné důchodce, ale i pro jejich děti,“ prohlásil Jurečka. Návrh obsahuje celkem 12 opatření. „Šest opatření má pozitivní dopad na důchodový systém (snížení výdajů). Dalších šest znamená vyšší nárok (zvýšení výdajů), jsme ale přesvědčeni, že je to nutné,“ řekl ministr.

Hranice pro odchod do důchodu má být flexibilní a transparentní. Nový mechanismus by měl vycházet ze statisticky zjištěné předpokládané délky dožití. To, kdy člověk do důchodu vstoupí, by měl vědět nejpozději 15 let dopředy, tedy kolem 50 let. „Maximálně se tato hranice posune o dva měsíce ročně,“ řekl již dříve ministr.

Stanovit se má také minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se měl postupně snížit. Za dobu péče o děti a blízké by se měl při stanovení penze započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření má postupně nahradit v nových důchodech výchovné, které by zůstalo jen na třetí a další dítě.

Mojmír Hampl: Důchody požírají třetinu státních výdajů. Příští vláda nesmí snížení valorizací rušit Leaders Pokud stát něco neudělá s výdaji na důchody, podle projekce Národní rozpočtové rady bude Česko za několik desítek let víc zadlužené než poškoláci Evropy, Řecko nebo Itálie. Výdaje na důchody už tvoří zhruba třetinu státních výdajů a mají dál růst. Stát a firmy přitom v situaci, kdy je schodek rozpočtu plánován ke třem stům miliardám korun, zvažují, že by dalšími desítkami miliard korun podpořily klíčové investice. „Pokud chceme vést debatu o budoucích strategických investicích, které jsou na dluh, bylo by dobré začínat s uklizeným stolem v běžném rozpočtu,“ říká Mojmír Hampl, šéf rozpočtové rady, „vrchní dozorce“ nad hospodařením státu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Předčasné důchody se budou řešit později

Návrh novely jeho ministerstvo pošle ve čtvrtek do legislativního procesu, předloží ji k připomínkám. Úprava předčasných důchodů pro náročné profese by se měla doplnit dodatečně.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.

Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz Leaders Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky. Dalibor Martínek Přečíst článek

O navrhovaných změnách je Jurečka připraven jednat s opozicí či odboráři. Opoziční politici i odboroví předáci záměry dosud kritizovali. „Vždy budu chtít od těch, kteří kritizují, slyšet a budu se ptát, jaký mají návrh. Není řešení říkat: My to odmítáme. Musejí říct, jak by to řešili oni,“ podotkl šéf resortu práce.

Po připomínkách by měla důchodovou novelu dostat podle ministra na přelomu roku vláda. Projednávání ve sněmovně by pak mohlo skončit do konce července. Poté se začnou reformou zabývat senátoři a po nich by měl zákon k podpisu dostat prezident. Změny by měly začít platit postupně od roku 2025.