Pracovat se má déle. Lidé si užívají penze čtvrt století, což rozpočet neutáhne

Doba, kterou lidé v Česku tráví ve starobním důchodu, se dál prodlužuje. Loni trvala v průměru skoro 24 let a sedm měsíců. Za posledních 20 let se tak od roku 2003 protáhla zhruba o tři roky a pět měsíců.

Výdaje na výplaty důchodů rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech státních výdajů. Na penzích se má vyplatit přes 700 miliard korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se proto chystá v brzké předložit době předložit novelu důchodového zákona. Odbory záměry kritizují, průmyslové svazy plánují stávku.

Muži v minulém roce pobírali starobní penzi průměrně devatenáct let a čtyři měsíce, ženy 28 let a sedm měsíců. Vyplývá to z ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení. Podle vládních plánů změn k udržitelnosti systému penzí by se mohl důchodový věk v budoucnu dál zvyšovat, a to zhruba o měsíc ročně. Nyní se u mužů zvedá každý rok o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce.

Příjmy z důchodových odvodů výplatu nepokryjí, mají činit asi 660 miliard. Zvyšování deficitů má brzdit zvyšování důchodového věku. Podle dřívějších informací o chystaných změnách by se ve 30. letech mohla začít věková hranice lidem, kterým bude 50 let, nastavovat každý rok. V potaz by se brala aktuální doba dožití pro daný ročník. V penzi by se trávila v průměru asi čtvrtina života. Ročně by se penzijní věk měl zvedat zhruba o měsíc, nejvýš o dva měsíce.

Do roku 2020 se průměrná doba penze prodlužovala. Trvala tehdy 24,51 roku. Muži pobírali starobní důchod průměrně 19,47 roku, ženy 28,46 roku. V covidovém roce 2021 kvůli vysokému počtu úmrtí statistici zaznamenali zkrácení.

Flexibilnější přehodnocování

Na přelomu tisíciletí se starobní penze vyplácela v průměru asi 20 let - mužům asi 16 let a deset měsíců a ženám 22 let a devět měsíců. V době sametové revoluce důchod trval v průměru 16 let a v roce 1970 jedenáct let.

Už podle nynějších zákonů by vláda měla každých pět let důchodový věk přehodnocovat podle doby dožití tak, aby člověk v penzi trávil čtvrtinu života. Ministerstvo práce ve své poslední zprávě o vývoji systému v roce 2019 uvedlo, že se život prodlužuje, penze jsou v nynější podobě neudržitelné a dnešní třicátníci a dvacátníci by měli do důchodu chodit o něco později než v 65 letech. Tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) zvyšování věku odmítla s tím, že o něm má rozhodnout v roce 2024 až další kabinet.