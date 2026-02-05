Nervozita po konci platnosti jaderné smlouvy Nový START. NATO vyzývá ke zdrženlivosti
Severoatlantická aliance vyzývá ke zdrženlivosti a odpovědnosti poté, co vypršela platnost poslední zbývající bilaterální smlouvy o částečném jaderném odzbrojení mezi Ruskem a Spojenými státy. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nejmenovaného představitele NATO. Mluvčí Kremlu zopakoval, že Rusko přistupovat ke strategické jaderné stabilitě zodpovědně, až vyprší platnost smlouvy, což podle něj nastane až dnes v noci.
Smlouva, kterou v roce 2010 podepsali v Praze tehdejší prezidenti obou zemí Barack Obama a Dmitrij Medveděv a která omezovala velikost ruského a amerického strategického arzenálu, podle expertů přestala platit už v noci na dnešek. Moskva a Washington dosud nezahájily žádná jednání o její náhradě. Panují přitom obavy, že skončení platnosti smlouvy by mohlo otevřít cestu k novým závodům ve zbrojení, v nichž by významným hráčem byla i Čína.
„Zdrženlivost a odpovědnost v jaderné oblasti jsou zásadní pro globální bezpečnost,“ řekl představitel NATO agentuře AFP pod podmínkou zachování anonymity. „Nezodpovědná jaderná rétorika Ruska a donucovací metody, které signalizuje v jaderných otázkách, svědčí o strategickém postoji založeném na zastrašování,“ dodal. Současně odsoudil snahu Číny o rozšiřování jaderného arzenálu.
„NATO bude i nadále přijímat nezbytná opatření k zajištění vlastní důvěryhodnosti a efektivity svého odstrašujícího a obranného charakteru,“ doplnil představitel aliance.
Trump: Pokud smlouva vyprší, tak vyprší
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes řekl, že smlouva přestane platit až na konci tohoto dne. Experti na kontrolu zbraní už dříve uvedli, že podle jejich předpokladu platnost úmluvy vypršela dnes v 01:00 středoevropského času. „Až skončí dnešní den, (smlouva) přestane platit,“ řekl Peskov podle agentury TASS novinářům na dotaz, kdy přesně podle něj platnost smlouvy vyprší.
Smlouva vstoupila v platnost 5. února 2011 na deset let, tedy do 5. února 2021. Po vzájemné dohodě Moskvy a Washingtonu byla v únoru 2021 o pět let prodloužena. Ruský prezident Vladimir Putin loni navrhl, aby obě strany po dobu ještě jednoho roku dodržovaly stávající limity pro rakety a jaderné hlavice, a získaly tak čas na řešení, co dál. Jeho americký protějšek Donald Trump však formálně neodpověděl, pouze se nechal v lednu slyšet, že „pokud smlouva vyprší, tak vyprší“ a měla by být nahrazena nějakou lepší.
„Platnost smlouvy končí, my to považujeme za negativní a vyjadřujeme v tomto ohledu politování,“ řekl Putinův mluvčí a dodal, že i o tomto tématu prezident ve středu hovořil se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Postoj Číny je takový, že její jaderný potenciál je nesrovnatelný s možnostmi USA či Ruska a že se nechce podílet na jednání o kontrole těchto zbraní, řekl Peskov s tím, že Moskva s názorem Pekingu souhlasí.
Další vývoj bude podle Peskova záviset na budoucí situaci. „V každém případě bude Ruská federace i nadále přistupovat k otázce strategické stability v oblasti jaderných zbraní zodpovědně a pozorně a samozřejmě se bude jako vždy řídit především svými národními zájmy,“ uzavřel Peskov.
Spojené státy a Rusko by se tak nyní mohly poprvé od studené války pustit do nekontrolovaného závodu v jaderném zbrojení. Bez smlouvy Nový START totiž nebudou platit žádná omezení pro jaderné arzenály dlouhého doletu, poprvé od doby, kdy Richard Nixon a sovětský vůdce Leonid Brežněv v roce 1972 podepsali dvě historické dohody během vůbec první cesty amerického prezidenta do Moskvy.
Od rozpadu Sovětského svazu Rusko a USA opakovaně nahrazovaly a aktualizovaly smlouvy z dob studené války, které omezovaly počet takzvaných strategických zbraní mířících na města a základny druhé strany. Nový START limitoval počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně. Počet nosičů - mezikontinentálních balistických střel, raket odpalovaných z ponorek a těžkých bombardérů schopných nést jaderné zbraně - omezoval na 700.