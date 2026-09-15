Německo čeká další útoky z Ruska. Berlín chystá tvrdší ochranu proti sabotážím
Německo se připravuje na další ruské hybridní útoky. Po incidentu na letišti Lipsko/Halle chce zpřísnit ochranu proti špionáži, sabotážím i útokům na kritickou infrastrukturu. Moskva obvinění Berlína odmítá.
Německo počítá s tím, že bude i nadále terčem ruských hybridních útoků. K tomuto závěru dospěla německá Národní bezpečnostní rada, která v pondělí večer jednala o srpnovém incidentu na letišti Lipsko/Halle a o tom, jak má země na podobné případy v budoucnu reagovat.
Rada pod vedením kancléře Friedricha Merze sdružuje klíčová silová ministerstva, armádu a zástupce civilních i vojenských tajných služeb. „Rozhodla o nových krocích proti špionáži a sabotážím i k ochraně kritické infrastruktury,“ uvedl mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Podrobnosti kabinet nezveřejnil.
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Incident na letišti vyostřil vztahy s Moskvou
Německo nedávno obvinilo Rusko z hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle. Jeden ze zaměstnanců tam poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, jehož roznětka ale nefungovala. Moskva obvinění odmítla.
Berlín následně přistoupil k několika odvetným krokům. Rozhodl mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Jeho kritici tvrdili, že dlouhodobě nesloužil především kulturním účelům, ale spíše jako zázemí pro špionáž.
Rusko reagovalo uzavřením německého generálního konzulátu v Petrohradu a Goetheho institutů v Rusku.
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Národní bezpečnostní radu označuje německá vláda za hlavní fórum pro strategickou koordinaci a rychlé rozhodování v aktuálních bezpečnostních otázkách.
Vznikla v roce 2025 a navázala na činnost zrušené Spolkové bezpečnostní rady. Její úloha postupně roste právě kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě a obavám z hybridních hrozeb, sabotáží a špionáže.