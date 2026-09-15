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newstream.cz Politika Německo čeká další útoky z Ruska. Berlín chystá tvrdší ochranu proti sabotážím

Německo čeká další útoky z Ruska. Berlín chystá tvrdší ochranu proti sabotážím

Friedrich Merz
ČTK
ČTK, fry
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Německo se připravuje na další ruské hybridní útoky. Po incidentu na letišti Lipsko/Halle chce zpřísnit ochranu proti špionáži, sabotážím i útokům na kritickou infrastrukturu. Moskva obvinění Berlína odmítá.

Německo počítá s tím, že bude i nadále terčem ruských hybridních útoků. K tomuto závěru dospěla německá Národní bezpečnostní rada, která v pondělí večer jednala o srpnovém incidentu na letišti Lipsko/Halle a o tom, jak má země na podobné případy v budoucnu reagovat.

Rada pod vedením kancléře Friedricha Merze sdružuje klíčová silová ministerstva, armádu a zástupce civilních i vojenských tajných služeb. „Rozhodla o nových krocích proti špionáži a sabotážím i k ochraně kritické infrastruktury,“ uvedl mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Podrobnosti kabinet nezveřejnil.

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ČTK, fry

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Incident na letišti vyostřil vztahy s Moskvou

Německo nedávno obvinilo Rusko z hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle. Jeden ze zaměstnanců tam poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, jehož roznětka ale nefungovala. Moskva obvinění odmítla.

Berlín následně přistoupil k několika odvetným krokům. Rozhodl mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Jeho kritici tvrdili, že dlouhodobě nesloužil především kulturním účelům, ale spíše jako zázemí pro špionáž.

Rusko reagovalo uzavřením německého generálního konzulátu v Petrohradu a Goetheho institutů v Rusku.

Berlín řeší i AI a kritické suroviny

Pondělní jednání bezpečnostní rady se netýkalo jen Ruska. Podle Korneliuse se členové zabývali také bezpečnostně-politickými dopady umělé inteligence a možnostmi, jak omezit jednostranné hospodářské a bezpečnostní závislosti Německa.

Na stole byla i otázka zajištění dodávek kritických surovin. Ani v této oblasti ale vláda žádné konkrétní kroky nezveřejnila.

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fry

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Nový orgán pro rychlá bezpečnostní rozhodnutí

Národní bezpečnostní radu označuje německá vláda za hlavní fórum pro strategickou koordinaci a rychlé rozhodování v aktuálních bezpečnostních otázkách.

Vznikla v roce 2025 a navázala na činnost zrušené Spolkové bezpečnostní rady. Její úloha postupně roste právě kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě a obavám z hybridních hrozeb, sabotáží a špionáže.

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